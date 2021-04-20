欧洲足坛的这场内战将如何收场？

欧洲12家顶尖球会新加坡时间4月19日凌晨投下震撼弹，宣布准备脱离欧洲足球联合会联盟（Union of European Football Associations，简称UEFA）组织的欧冠比赛，成立传闻许久的欧洲超级足球联赛，并最快在2021年8月开踢，引起欧洲足坛一片哗然，球迷齐声讨伐。

目前担任电视评论员的曼联前球星加里·内维尔（Gary Neville）形容欧洲豪门此举“绝对可耻”。欧足联恫言将采取一切手段阻止这个联赛成立。

几支欧洲豪门为何要另立门户？足坛反应为何如此强烈？这个计划实现的可能性有多高？让zaobao.sg为你一一解答。

欧洲豪门为何要另立门户？

欧洲超级联赛的概念从上世纪90年代就已兴起，经历超过20年波折，如今因疫情颠覆球赛的商业模式而成型。

宣布成立欧超联赛的豪门球队在联合声明中写道：“超级联赛的成型正逢全球大流行加速了现有欧洲足球经济模式不稳定性的大背景。……这场疫情表明，要惠及整个欧洲足球金字塔需要一个战略愿景和可持续的商业方法来提高价值和支持。”

担任超级联赛首任主席的皇马会长佩雷斯（Perez）在计划公开后首次对外发言时说，此举“是为了拯救足球”。

他说： “观众在减少，权利在减少，我们必须做些什么。我们都被毁了。电视必须改变，这样我们才能适应。”

“年轻人对足球不再感兴趣了。为什么呢？因为有很多质量差的球赛让他们不感兴趣。他们有其他平台分散自己的注意力。”

分析普遍认为，欧洲豪门此时选择另立门户主要是奔着它能产生的巨大金钱收益，希望借此缓解冠病疫情带来的财政问题。

据报道，创始球会在加入超级联赛时能获得一次性的2.5亿至3亿欧元（约4亿至4.8亿新元）报酬。

报道也指出，网络转播平台DAZN已经给欧超联赛开出了一年高达35亿欧元的电视转播费报价，比一年转播费不过24亿欧元的欧冠联赛高出近一半。参加超级联赛的球队每个赛季可以获得的经济回报比参加欧冠联赛至少高出两倍。

佩雷斯在采访中也没避讳这个问题，强调顶级豪门因疫情一共损失了50亿欧元。

“我们得出的结论是，如果我们有一个超级联赛，而不是欧冠联赛，我们将能够减轻我们的损失。”

欧超联赛形式

根据12家球会宣布的计划，会再邀请三家球会加入，组成15支球队作为创始球队，为固定参赛队伍。另有五个参赛名额供其他球队争取，但入围形式尚未敲定。

每年8月开赛，20支球队分为两组进行双循环小组赛，小组前三名直接进入复赛，第四和第五名球队则要参加附加赛决定能否进入复赛。和欧冠联赛类似，复赛和半决赛都是主客场两回合制，大决赛则是一场定胜负。

所有超级联赛球赛将在周中进行，参赛球会将继续参加国内联赛。

足坛反应为何如此强烈？

几十年来，欧洲的足球竞赛结构为无论多小的球队，提供了在最高水平竞技的希望。赢得国内联赛的球队能被“竞升”到更高的比赛平台，这意味着欧洲大陆上的1000多支球队都可以梦想获得参加欧冠联赛的荣耀。

以2015-2016年英超赛季的莱斯特（Leicester）球会为例，他们在一年前历经一个艰难的赛季后，差点从英超降级，却在2015 -16年赛季中爆冷获得英超冠军，获得了下个赛季的欧冠参赛权。

如今欧洲豪门球会通过创建一个超级联赛为自己加冕了一个“免死金牌”，消除了晋级和降级的可能性，被球迷普遍视为消除了欧洲足球的一个重要特征，即竞技精神。

此外一段时间以来，欧洲豪门与球迷之间的距离一直在扩大，矛盾也在加深。英国豪门球迷在此宣布之前没被咨询过，也没被告知计划，这也是球迷被激怒的一个关键原因。

计划实现的可能性有多高？

从宣布引起的强烈反弹来看，欧超联赛计划若要实现，面对的阻力不小。

利益面对最大威胁的欧足联已经恫言将采取一切手段阻止这个联赛成立。

欧洲足联在与英超联盟、西班牙足总和西甲联盟、意大利足总以及意甲联盟发布的联合声明中说会考虑可采取的所有措施，包括司法和体育方面，以阻止这项赛事的产生。

他们警告说：“参加此联赛的有关球会将被禁止参加任何其他国内、欧洲或世界级别的比赛，他们的球员也可能会被剥夺代表国家队参赛的机会。我们感谢其他国家球会的支持，特别是法甲和德甲球会，他们都拒绝签约。”

欧足联执行委员会成员杰斯珀·莫勒（Jesper Moller）在4月19日受访时还指出，皇家马德里、曼市和切尔西或被逐出本赛季欧冠。

国际足总也发表声明反对脱离国际足球架构的欧洲超级联赛的成立，不过没有强调要禁止参加该联赛的球员参加世界杯。

国际足总会长因凡蒂诺（Infantino）4月20日对欧足联代表大会说：“我们只能强烈反对创建超级联赛，一个封闭的超级联赛，它是从当前的机构、联赛、协会、欧足联和国际足联中分离出来的。”

“为了一些人的短期财政收益，要扔掉很多东西。他们需要反思，需要承担责任。如果有些人选择走自己的路，那么他们必须承担自己选择的后果。”

据天空体育报道，宣布引起的轩然大波已导致12支创建超级联赛的欧洲劲旅之间出现裂缝。

一名受访球会高管承认，自计划宣布以来，他们对缺乏有效的媒体战略感到震惊，而另一名高管还说:“这不是我们当初决定加盟时所料到的。”

被问及有没有劲旅接近退出超级联赛，一家球会的董事会成员受访时回应道:“不，还没有，但是事情拖得越久，就越难办成。”