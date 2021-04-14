日本决定将福岛核辐射水排入海 国内渔民与中韩强烈不满

核电站反应炉里的燃料棒以冷水维持低温，每天由此产生的辐射水有140公吨。东京电力公司报告，这些含氚核废水截至今年3月已贮满了1061个水槽，贮存空间已近饱和。“如果再不处理，到了2022年秋天就会出现难题。”

日本福岛核电厂10年前在大地震中遭破坏，而辐射污水不断积累的问题一直没有解决，菅义伟政府昨日终于宣布，正式批准将这些污水冲淡后排入大海。这个决定马上在日本内外引发一片骂声。

2011年3月11日，东日本发生大地震引发大海啸，酿成大灾难，包括福岛第一核电站发生严重核泄露。核电站反应炉里的燃料棒以冷水维持低温，每天由此产生的辐射水有140公吨。东京电力公司报告，这些含氚核废水截至今年3月已贮满了1061个水槽，贮存空间已近饱和。“如果再不处理的话，到了2022年秋天就会出现难题。”

日本首相菅义伟昨日召开内阁会议，敲定将福岛核电站辐射水排入大海的方案。其内容表明，东电公司必须按照日本原子能机构规定稀释辐射水，也要建造特别排水设备。从完成特有设备到开始排水入海需时两年。

菅义伟说：“处理废水是废炉作业不可避免的环节。在确保安全的前提下，我们研判，将废水排入大海是最实际的做法。”他保证，当局将强化监视排放的过程，并且将寻求第三方组织包括国际原子能机构的监控，确保过程更具透明度。

据报道，日本政府从四年前就探讨如何解决辐射水的问题，专家团最后建议将之倒入大海或释放到大气中，当局选择了前者是因这个办法快捷且成本低。

福岛核电站的废炉工程估计要到2051年才能完成，意味这些辐射水在今后几十年将源源不断地往海里倒。

《日经新闻》昨日引述官方信息报道，当局规定东电排放前须用海水将辐射水稀释100倍以上，即日本国家辐射浓度基准值的1/40，也相当于世界卫生组织所定饮用水辐射安全标准的1/7。

日本官方和自民党昨日口径一致地对外表示支持将辐射水倒入大海。可是，民间的反对声音很大，尤其是10年前遭辐射危害最大的福岛地区，当地渔民担心他们从海中捕捞的海产将再次遭排斥。

日本渔业团体昨日发声明猛批政府：“我们无法容忍这个做法，这是一个让人遗憾的决定。”

中国外交部：极不负责任

菅义伟政府要将辐射水排入大海的决定也引起邻国中国、韩国以及国际环保组织的抗议。

中国外交部指日本的做法极其不负责任，将严重损害国际公共健康安全和周边国家人民切身利益。

韩国外交部昨天召见日本驻韩国大使相星孝一，就日本的决定提出严正抗议。

绿色和平组织指责日本政府再次辜负福岛居民。

针对反对声浪，日本外长茂木敏充说：“日本遵守国际和国内法中的安全准则，会以科学依据来对个别国家进行说明。”

日本财长麻生太郎更是理直气壮地说：“有那么多科学根据，应当更早将污水倒入大海……我觉得，那水即使是喝了也不会有什么问题。”

（记者是《联合早报》东京特派员）