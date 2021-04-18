菅义伟到访美日进一步靠拢 联合声明首次涉及中国内政

美国总统拜登和日本首相菅义伟周六（4月17日）在白宫举行实体首脑峰会，双方同意继续通过深化美日同盟、推动印度太平洋自由开放，以维护区域安全。双方也拟在疫情、气候变化和高端科技等领域展开一系列合作计划。

菅义伟是拜登1月20日就任以来，首个应华盛顿之邀到访的外国首脑，显示美国对日本这个长期盟友的重视。

两人先单独会谈了20分钟，之后扩大为小组会议，共持续了两个多小时，而中国显然是会谈的重点内容。

两位首脑会后发表题为“新时代美日全球伙伴关系”的联合声明，主要重申为实现“自由开放的印度太平洋”而携手合作；另一重点是要促使朝鲜实现无核化，并一致认为美日韩三国合作机制对于应对区域安全问题不可或缺。

联合声明也列入涉及台湾、新疆、香港等关乎中国内政的内容，例如强调台湾海峡保持和平稳定的重要性，并鼓励和平解决海峡两岸问题。

这是1972年日本和中国建交以来，美日首脑首次在联合声明中包含这样的内容。不过，双方没有就涉华的任何课题发表重大的新共识，遣词用字也相当谨慎，反映日方要在安保和中日经济紧密联系之间求取平衡。

两人在联合记者会上也强调美日合作的重要性。拜登说：“今天菅首相和我确定了我们对美日同盟和共同安保的支持牢不可破……我们承诺携手合作以应对中国的挑战，以及东海、南中国海和朝鲜等问题，以确保未来有个自由开放的印度太平洋。”

菅义伟说：“基于周边的安全问题越发严峻，日美有必要提升威慑力，日本也决心提升本身的防卫力量。”不过他说，他和拜登都同意有必要与中国进行坦率对话。

日本舆论普遍认为，这次峰会显示美日进一步靠拢，也意味美国期待日本今后在区域担负更大的责任。

两国也同意在其他领域合作，尤其是科技领域，例如在节能技术上进行共同研发，以便在印太地区发挥科技力量。双方也同意出资推动第五和第六代信息科技创新。

（记者是《联合早报》东京特派员）