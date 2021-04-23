印度疫情失控 背后原因在哪里?

印度冠病疫情严峻，新加坡连日收紧边境管制，限制曾到访印度旅客入境我国，加强印度入境者在抵达新加坡后的防疫隔离措施。

印度4月23日的单日新增冠病病例达到33万2730起，连续两天创下全球最高单日纪录。印度每周的平均病例已连续17天破10万起，迅猛反弹的第二波疫情已近乎失控。根据印度官方数据，印度累计病例已超过1600万起，累计死亡病例逾18万起，是全球疫情第二严重的国家，仅次于美国。

印度疫情的严峻程度并非一直如此。实际上，当地疫情在2020年11月起已开始逐步得到控制，日增确诊病例在今年初甚至一度降至1万起以下。但是，新确诊病例却在今年2月后在全国“海啸般”暴发，使疫情轨迹呈指数增长。

zaobao.sg带你了解印度疫情为何如此失控，以及当地疫情的最新进展。

民众防疫措施愈发松懈

印度卫生部长瓦德汗4月初说，民众在执行防疫措施过程中愈发松懈是造成“第二波疫情”的主要原因。瓦德汗指出，冠病病例激增主要由当地一些事件驱动，其中包括大批民众聚集的地方选举群众大会、盛大婚礼、宗教祭祀、农民的抗议活动等。

英国广播公司（BBC）驻印度记者实况报道，印度自2020年年底经济活动逐步重启、确诊病例数量下降后，特别是冠病疫苗接连问世，让普通民众对病毒不再像之前那样抱有“敬畏之心”，而如戴口罩、使用测体温、消毒液、保持必要社交距离等防疫措施显得更像在“做戏”。

2021年3月29日，印度数千名狂欢者在北方邦阿拉哈巴德传统新年“胡里节”日载歌载舞，庆祝春天的到来。（法新社）

另外，西孟加拉邦、阿萨姆邦等五个邦和中央直辖区正在举行地方议会选举，来自不同政党的“明星候选人”展开拉票活动。印度总理莫迪、政府内阁阁僚、地方邦首席部长等政客往返于各邦之间参加集会、发表演讲

尽管疫情严峻，仍然有成千上万印度教徒在4月不顾防疫措施，参加北阿坎德邦哈里德瓦举行的三年一度大壶节恒河聚集沐浴晨祷。

大壶节是世界上最大的宗教印度教集会，也是世界上参加人数最多的节日之一。在节庆期间，印度教徒在恒河沐浴，清洗旧日罪孽。（法新社）

当局预计，每日有约100万人聚集在恒河进行晨祷，而连续一个月的活动估计有多达1亿人参与。专家已断定这无疑是一场“超级传播”事件。

政府信息过于积极产生假象

实际上，防疫措施松懈不单是民众不遵守防疫条例，当地政府在疫情趋稳时所传达“过于积极”的信息和外交举动也难免让民众产生已战胜病毒的错觉。

2020年底，印度政府官员宣布该国已经扭转了疫情曲线，形势似乎一片大好，而政治人物、决策人、部分媒体都认为印度已摆脱危险。

与此同时，原本在2020年因为疫情而被延后的婚礼禧典、节日庆祝、宗教集会、地方选举等大规模聚集活动开始如雨后春笋般举行，为第二波疫情传播推波助澜。BBC记者指出，他在今年2月中旬至3月底就收到至少五个出席婚礼，或结婚周年庆典的邀请，与往年相比几乎持平。

本是世界疫苗工厂 如今却须进口应急

作为疫苗的生产大国，印度从1月份开始因疫苗产量超越接种能力，而展开一系列的“疫苗外交”，以加强同其他国家的关系，抗衡中国的地区影响力。

印度所开展的一系列“疫苗慈善”（Vaccine Maitri）疫苗援助计划受到一些国际赞誉，当地媒体将总理莫迪被捧为“疫苗大师”。

印度的“疫苗慈善”计划展开初期，援助对象为南亚和印度洋地区邻国与合作伙伴，过后扩大到印度在世界各地的“朋友”。在一些国家，印度疫苗甚至比中国疫苗更早送到，尼泊尔、孟加拉、缅甸、斯里兰卡等国因此得以提前展开接种工作。

但是，随着印度冠病疫情2月之后严重失控，印度自己也面临疫苗供应短缺的情况。

在印度金融中心孟买，大约100家疫苗接种中心4月初突然关闭，预约接种者只看到“疫苗告罄”的告示。（法新社）

几个邦的疫苗接种中心甚至因为疫苗不够而关闭，使被誉为“世界疫苗工厂”的印度不得不禁止疫苗出口，并从海外进口疫苗应急。

群体免疫的错觉 疫苗接种缓慢

印度媒体《今日印度》今年初报道，印度首都新德里地区1月份进行了针对冠病病毒的血清抗体检测，在首都280个地区共收集了近3万个样本。初步结果显示，有60%的被检人群的血清抗体为阳性，意味着当地有60%的人已经感染冠病。

印度媒体 “The Print” 新闻网曾引述印度Thyrocare Technologies私人病毒检测机构创始人指出，近10亿印度人已经感染冠病，但绝大多数人已经康复并因此具有持久的免疫力，称疫情已经“悄无声息地使70%的印度人获得了免疫”。

印度政府疫苗战略专家组组长保罗（Vinod Kumar Paul）也在1月底指出，“印度大多数人口稠密的地区已经被疫情扫荡过，可能达成了外界称之为群体免疫的状态。”

基于这些观念，无论是政府还是民众都大大放松了防疫警惕，而随着新增病例在今年1月下降，有意接种疫苗的人也有所减少，导致普及疫苗接种速度放缓。

截至4月20日，约1.097亿印度人已经接种了第一剂冠病疫苗，这仅占印度13.55亿人口中的8.09%。与此同时，只有1750万人接受了第二剂次的接种，这仅占总人口数的1.29%。

有媒体计算，按照目前的速度，印度还需要1年4个月才能为全国70%的人口接种第一剂次冠病疫苗，而为这些人接种第二剂次疫苗则还需8年9个月。

随着当地严重疫情再次袭卷，而已经存在的疫苗供应缺口或许会使普及接种速度进一步放缓。

印度病毒突变可避抗体 使患者再度感染

印度科学家周二在推特发文指出，已发现印度本土出现第二个双重变种病毒株B1618，目前正在深入研究。这是印度继B1617病毒株之后发现的第二个双重变种病毒株。

B1617的变体是在另外两种已知变体的基础上发生突变，似乎比原始菌株更具传染性，并且能够躲过抗体。印度方面的数据，在疫情严重的邦，超过60%的患者感染的都是B1617冠病病毒，超过了英国冠病变种的覆盖面。

印度患者数量庞大，但医疗资源紧张。在新德里一家医院，两位病人必须共用一张床位，躺在一张病床上使用呼吸机。（路透社）

印度联邦当局表示没有发现足够多的病例来证明这种变体与病例激增有关联后，基因组测序正在进行中。

印度亚历克西斯多专科医院的传染病专家辛德医生说，“双重突变”变体病毒传播得更快，年轻患者面临的症状更为严重。“双重突变病毒正在加速疫情在马哈拉施特拉邦的大流行。”。

辛德说：“（在这一波疫情中）我们看到有的病人年龄只有14岁。我们在第一波疫情是完全没有看到任何25岁以下的人出现症状。他说，医院此时的入住率是去年的四倍。他还说： “有些人确实再次感染了冠病病毒。”

全国医疗资源短缺 绝望家属医院抢氧气罐

印度病例大规模暴发使医疗体系严重不胜负荷，包括首都新德里、马哈拉施特拉邦等多地病床、医用氧气和药品等医疗资源短缺。

冠病对人体器官所造成的最大损害无疑是肺组织，病毒入侵肺部后使患者出现呼吸短促症状。氧气是治疗冠病患者的其中最关键物资，患有严重呼吸困难的病人，可能需要进入加护病房，通过人工呼吸器，以确保病人血内的氧气供应暂时充足，避免病情恶化。

据报道，印度各地现在都面临氧气短缺，而一些大医院的氧气储备也只剩数小时。在北方邦首府（Uttar Pradesh）首府勒克瑙（Lucknow），有私立医院院方表示氧气储备一度只剩下15分钟，而市内没有可调用的氧气瓶了。

位于新德里一家医院眼看氧气储备要用完前即时获得一批氧气供应。一位医生如释重负地说，“当我们看到氧气罐到达的时候，我们都哭了。”（路透社）

另外，马哈拉施特拉邦纳西克一氧气储存厂当天也突然发生泄漏，导致当地一家医院的氧气供应中断，导致22名依靠呼吸机的患者因此缺氧死亡。

当地时间4月20日晚，中央邦达莫区医院更是出现令人震惊的“抢氧气罐”一幕。当晚，一辆装有医用氧气罐的卡车抵达医院后，一群身份不明的人“抢劫”了这些氧气罐。

抢劫事件发生后，一些医务人员不得不暂时停止工作。在警方加强医院的安保工作后，他们的工作才得以恢复。达莫区负责人说，目前正在努力查明事件的幕后主使。有媒体提到，这些人是冠病病人的家属。

新德里的大规模私人和政府医院纷纷向中央政府紧急求助，呼吁获得更多氧气供应。印度卫生部秘书布珊（Rajesh Bhushan）表示，印度的医疗设备已不堪重负，迫使印度政府计划在未来几天增加医用氧气的供应。另外，印度政府也在考虑申请从海外供应商进口氧气。

另外，德里最高法院周三晚也下令政府确保氧气筒从工厂安全送到印度各地的医院。法官们说，“不管你是去求、借还是偷，也要提供”氧气给医院。他们也质疑政府为何到现在都没有“醒过来，意识到情况到底有多严重”。

火化场昼夜运作 金属零件开始熔化

印度冠病死亡病例随着第二波疫情激增，印度全国多家火葬场的煤气炉和柴火炉必须以100%的火花产能，昼夜连续工作应付堆积如山的遗体。

路透社报道，印度古吉拉特邦一个火葬场的煤气炉和柴火炉由于一直连续工作，导致其金属零件都开始熔化了。除了古吉拉特邦，印度很多个城市的火葬场都出现了遗体积压的情况，连火化场地和使用的木柴都出现短缺。

印度各地火葬场在超负荷运转，一名新德里火葬场工作人员在亚穆纳河河岸为一名冠病亡者火化前放置花环。（法新社）

火化的遗体数量和官方披露的冠病死亡人数之间出现了巨大的差距，这也招致了外界怀疑：印度官方披露的冠病死亡病例数字是否准确。

莫迪尽力避免实施全国封锁 避免影响经济复苏

尽管印度目前正在与第二波冠病疫情搏斗，但印度总理莫迪表示不会在全国实施封锁。

印度总理莫迪周二晚发表电视讲话强调，封锁只是最后的手段，并呼吁地方当局“应尽力避免”，以确保经济不受影响。他说：“他们（地方政府）应竭尽所能避免封城，并把注意力集中在暴发疫情的区域。”

莫迪指出，印度遭受的“冠病疫情风暴”令医疗体系面临崩溃，但政府已努力确保医用氧气的生产和供应。“目前对（医用）氧气的需求剧增，我们正加速行动，确保为所有有需要的人提供氧气。各公共和私营公司都共同努力着。”

莫迪也呼吁民众不要惊慌，严格遵守冠病防疫规定，非紧急情况不要出门。“这是一个巨大挑战，但我们必须共同努力克服这一挑战。”