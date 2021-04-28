打了疫苗就不用戴口罩了？ 这些国家说OK

打了冠病疫苗后，到底还需不需要戴口罩？

继今年3月允许完成疫苗接种的人可以不戴口罩在室内进行小组聚会，美国疾病控制与预防中心4月27日宣布进一步放宽防疫规定，让完成接种疫苗的民众，在户外活动可以不戴口罩。根据当局定义，民众接种第二剂后要等上两周，才算“完成接种”。

美国为何决定在这个时候松绑防疫措施？还有哪些国家允许疫苗接种者不戴口罩？打齐疫苗免戴口罩究竟安不安全？zaobao.sg为你一一解答。

美国

美国疫情正逐渐趋稳。根据路透社报道，美国4月19日至25日的新增冠病病例近41万起，比前一周少16％，是今年2月以来的最大每周降幅。同一周的死亡病例也降4％至4900多起，是2020年10月以来，单周死例首次降到5000起以下。

当地疫苗接种计划也如火如荼展开。美国媒体报道，当地目前日均接种超过302万剂，迄今43％的人已接种至少一剂，其中三成已完成两剂。美国人口约3.3亿，估计仍需约三个月才能覆盖四分之三的人口。

即将迎接就职百日的美国总统拜登，4月27日针对疫情表示，美国在近几个月来取得了“惊人的进步”。为了鼓励更多民众赶快接种，他同天宣布松绑防疫规定，让完成疫苗接种者在户外无需佩戴口罩。

根据新的防疫指引，已完成接种的美国民众在户外步行、跑步、远足或骑脚踏车时，不必戴口罩。他们在户外和餐馆参加小型聚会，如与自己的家庭成员聚会时，也无需戴口罩。不过，只要是身处拥挤的地方，包括演唱会、运动赛事等，就得戴上口罩。

美国疾控中心主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）解释，由于有越来越多证据证明冠病多数在室内传播，加上美国疫苗接种率上升以及新病例下降，当局才决定松绑户外活动的防疫措施。

以色列

以色列接种冠病疫苗的速度领先全球，当地已有约81％的16岁以上人口完成两针。

由于疫苗接种计划已覆盖大部分人口，以色列民众从4月18日起就无需戴口罩上街。不过，当地卫生部仍呼吁民众在室内继续佩戴口罩，并且保持社交距离。

同时，以色列也从今年2月开始推行“绿色通行证”（Green Pass）。已完成疫苗接种的人员和痊愈病患只要“一卡在手”，想去音乐节、演唱会、酒吧、游泳池等，都可以畅行无阻。

欧洲

欧洲疾病预防和控制中心4月23日发布报告建议，已经完成接种疫苗并达到免疫的人，彼此见面时可以不戴口罩，也无需保持安全距离。

已接种疫苗者也可以在不戴口罩的情况下，与不具有严重冠病感染风险的人见面。

不过，欧洲各国是否采行相关建议，由各国政府决定。

中国

中国防控疫情有成，全国范围其实早在去年就已开始解封，大部分民众上街已不再戴口罩，只会在医院等地方戴口罩。

以北京为例，北京市疾控中心早在去年8月底就发布了北京日常防疫指引的户外活动篇，允许市民在户外活动时可不佩戴口罩。不过，与同伴以外的人近距离接触时，市民仍需佩戴口罩。

打齐疫苗 口罩到底是戴还是不戴？

要回答这个问题，得先了解疫苗是如何防止人们感染冠病的。

举例来说，一个人在打完两剂疫苗后，疫苗会在体内形成系统性的抗体。其中一些抗体会循环到身体的多个部位，保护人体免受严重疾病影响。

不过，冠病一般从鼻腔进入呼吸系统，而科学家仍在研究人体能否在鼻腔产生足够抗体，防止冠病在那里增殖。换句话说，接种者若接触到病毒，即使不发病，仍可能把残留鼻腔的病毒传给他人。

因此，在这种情况下，口罩成了阻绝病毒，保护他人的防疫必需品。

新加坡卫生部医药总监麦锡威就曾多次强调，注射疫苗虽能防止感染，但不代表能百分之百免疫，遵守社交距离与继续戴口罩仍然重要。