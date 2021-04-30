朝鲜严禁韩流观看或传播韩剧可判死刑 单单一城市已有1万学生自首承认偷看

朝鲜去年12月通过《反动思想文化排斥法》，目标对准韩流，力图抵制韩国及外国文化的影响。视听或持有韩国录像、书籍、歌曲等，可判处五年至15年劳改；引入、散播或安排他人观看韩国文化制品者，则可判处死刑。

朝鲜去年12月制定《反动思想文化排斥法》，民众如果收看或传播韩剧，不只将判处数年劳改，甚至可判处死刑。对朝消息人士透露，自朝鲜当局贴出通告要求偷看韩剧的居民自首后，竟有1­万名学生到公安机关自首。

韩国《国民日报》引述对朝消息人士做的报道称，最近朝鲜劳动党委员会下发了通知，去年底有一个城市近1万名学生主动到公安机关自首交代，曾偷看韩国影像。他们还向当局提交了多达5000多台DVD播放器。

据报道，朝鲜当局认为，单凭加强管制和处罚，很难根治朝鲜社会盛行的韩流。当局拿出“被揭发会处罚，但自首就会原谅”的口号，鼓励学生自行举报。

该对朝消息人士表示，单单一个城市就有1万名学生自首，足以显示韩流已在朝鲜造成非常严重的影响。

朝鲜去年12月4日通过了《反动思想文化排斥法》，目标对准韩流，力图抵制韩国及外国文化的影响。视听或持有韩国电影、录像、书籍、歌曲、绘画及照片等的人可判处五年至15年劳动教化；引入或散播韩国文化制品的人，可判处无期劳动教化甚至死刑；安排他人集体观看的人，亦可判处死刑。

乱称“欧巴”可判监两年

同时，朝鲜禁止使用韩国语言风格，例如没有血缘关系的人互称“欧巴”（韩语：哥哥）也可判处两年的有期徒刑。

2010年从朝鲜逃亡至韩国的姜美真说，朝鲜年轻一代经历资本主义式的“黑市”经济文化，他们不再依靠国有经济体系养活自己。他们更关心自己吃得好，能好好生活。

朝鲜年轻一代在极度封闭的社会里成长，他们对外部世界有着很强烈的好奇心。于是，如何管制韩流已成为朝鲜当局最头疼的问题。

朝鲜领导人金正恩8日出席劳动党第六次书记大会闭幕式并致辞时指出，朝鲜年轻人的思想态度发生严重变化，须要管理好年轻人的服装、发型、言行和人际关系等。

据了解，朝鲜已设立专门搜查收看韩剧者的“109联合小组”。

前朝鲜驻英国副大使太永浩指出，约七到八成的朝鲜年轻人应该有在看韩剧。韩流正冲击朝鲜年轻人，他们发手机简讯的时候也使用韩国人常用的词语。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）