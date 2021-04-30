拜登就职百日前夕首次向国会演说：美1.8万亿美元计划有利同中俄竞争

拜登说，他提出的1.8万亿美元“美国家庭计划”将助美国再度起飞。他强调，美国纳税人的钱将用来购买美国制造的产品，从而创造全国就业机会。

（华盛顿综合电）美国总统拜登在就职百日前夕对国会参众两院联席会议发表上任以来首次演说，争取议员们支持一项1.8万亿美元（2.39万亿新元）的支出和税收抵免计划。

他说，这有利于美国同中国与俄罗斯竞争，但他强调，美国不愿同中俄对立。

拜登于28日就职百日前夕走进美国众议院，摘掉口罩，向200名民主党和共和党议员、其他官员和宾客发表讲话。在疫境中，出席联席会议者较以往邀请1600名嘉宾的惯例大为减少。

拜登的首场联席会议演说历时1小时5分钟。他首先概述任期剩余时间的工作重点，他说，自己接替前总统特朗普上任近百日，成功在经济、防疫等方面恢复美国人对政府的信心。

拜登抓住疫情后的重建需要，在政治分化之际推进民主党的优先事项，在联席会议上对议员以及在电视机的民众说，“美国已经准备好起飞。仅过了百日，我就可以对全国说：美国正再次出发，化险为夷，转危为机，化挫折为力量。”

他说，他提出的1.8万亿美元“美国家庭计划”将助美国再度起飞。他强调，美国纳税人的钱将用来购买美国制造的产品，从而创造全国就业机会。这项计划将在未来10年内向美国儿童、学生和家庭投资1万亿美元，并为中低收入家庭提供约8000亿美元税收抵免。

拜登提议征收富人税 税率从37%提高至39.6%

为了给上述计划提供部分资金，拜登提议在未来15年内向最富有的美国人征收更高的税收，将最高所得税税率从37%提高至39.6%，并把年收入100万美元以上的家庭的资本利得和股息最高税率从20%提高至39.6%。

他还说，此新的支出和税收优惠方案是一个世代只有一次的投资，对美国的未来至关重要。加上之前公布的基建和就业计划，支出总额约为4万亿美元，与年度联邦预算规模相当。

“美国家庭计划”是拜登第三项主要的经济立法提案。此计划与国会3月份通过的1.9万亿美元经济纾困法案以及3月底宣布的逾2万亿美元基础设施建设计划，是拜登为兑现其竞选承诺所拟定的经济发展方案的主要组成部分。由于遭到国会共和党人和部分中间派民主党人的反对，国会尚未采纳基础设施建设计划，预计“美国家庭计划”也将在国会遇阻。

美视中国为一大战略挑战

拜登主张，为了不落中国之后，这些支出计划有其必要。拜登政府将中国视为一大战略挑战。他说：“中国和其他国家追赶得很快。”

他说，他花了很多时间与中国国家主席习近平谈话。“他非常渴望中国能成为世界上最重要的大国。他和其他人，独裁者，认为民主无法在21世纪与独裁统治抗衡。想要与他们达成共识得花非常久的时间。”他说，他已向习近平表明，美国在印太地区维持强大军力，并非为了开启冲突，而是要防范冲突。

美经济首季增长6.4％ 个人消费增长10.7％

拜登告知中国领导人，美国乐于竞争，但不是寻求冲突，他强调，其政府会全面维护美国的利益，同时对抗损害美国工人的不公平贸易行为，包括国家补贴、窃取知识产权等。

他也表示愿在核裁军和气候变化等共同利益领域与俄国合作。但他提醒俄总统普京不要让美俄关系恶化。

另一方面，美国经济复苏的步伐在第一季加快了。据美国商务部29日公布的初步估计，在消费增加的推动下，国内生产总值（GDP）在第一季增长了6.4％。去年第四季的增长率为4.3%。

商务部的数据显示，带动经济的个人消费增长了10.7％，是自1960年代以来第二大的增幅。依通货膨胀作调整后，国内生产商品和服务总值达19.09万亿美元，逼近疫情前19.3万亿美元的峰值。