美专家促拜登制定清晰台海问题战略

（华盛顿法新电）美国总统拜登预料即将公布对华政策，他面对越来越响亮的呼声，要美国明确承诺，一旦台湾受到中国攻击，美国将动用武力捍卫台湾。

美国1979年与中国大陆正式建立外交关系，同时与台湾断交。美国国会随后制定《台湾关系法》，承诺持续提供台湾必要的防御武器，让台湾有能力抵御武力侵犯和胁迫。

数十年来，美国一直奉行“战略模糊”政策，避免清楚列明美国会在何种情况下，出兵保护台湾。美国此举一方面是为了避免惹怒北京，以免北京有借口对台湾采取更具有侵略性的政策，另一方面是为了打消台湾宣布独立的念头。

美国在台湾问题上的模糊，使台海地区维持了一定的稳定性。不过有专家认为，随着中国大陆在台海行为越发挑衅，美国“是时候制定战略清晰的政策”。

美国对外关系委员会主席哈斯撰文写道，拜登应该清楚表明，“北京若对台动武，美国将作出回应”。

芝加哥全球事务委员会研究员罗伊指出，战略模糊令外界质疑美国对台海地区的承诺，而过去四年特朗普前政府推行的美国优先政策，进一步压缩了美国在全球的领导地位。

近几个月中国大陆军机一再进入台湾西南防空识别区。美军印太司令部司令戴维森上个月离任前在参议院听证会上称，中国大陆有可能在六年内尝试武力收复台湾，美国有必要检讨战略模糊的对台政策。两周后，戴维森的继任者阿奎利诺对参议院说，他准备与防长奥斯汀探讨调整对台政策的利与弊。

拜登其他顾问态度较保留

拜登其他顾问对此课题则采取较为保留的态度。国家情报总监海恩斯上周在参议院听证会上表示，美国若改变战略模糊的对台政策，主动表态有意动用军事力量插手台海地区的冲突，台独势力必然会变得更加猖狂，大陆也会认为这是在严重破坏台海稳定，并采取反击。

据美国国家安全顾问沙利文透露，拜登似乎无意舍弃战略模糊的对台政策。沙利文上周在一个智库主办的研讨会上说：“我们将沿着数十年来在美中政策维持两党共识的足迹继续前进……反对单方面改变现状……我们已向中方传达这点，也向台湾表明了态度。”