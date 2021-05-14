朝鲜设新单位收集情报 为与美国对话做准备

韩国对朝网络媒体Daily NK报道，朝鲜外务省最近成立“收集并分析美国对朝政策及舆论动向”的新单位，开始为同美国恢复对话做准备。专家认为，朝鲜似乎已将韩国排除在对话之外，要直接与美国互动。

报道引述朝鲜消息人士称，朝鲜外务省在下属对美协商局新设一个有60多人的部门，要“收集并分析美国对朝政策及舆论动向”，由最高领导人金正恩的妹妹金与正领导。

这个正式名称未定的新部门的主要业务是收集美国媒体的报道，以此为基础制定应对战略，并实时分析舆论动向。为了进行及时分析，一些人员按照美国时间工作，下午5时上班，凌晨1时至2时下班。

值得注意的是，领导这个新单位的不是领导对美协商局的外务省第一副相崔善姬，而是身为劳动党副部长的金与正。

报道指出，朝鲜高层虽然认可崔善姬对美工作的丰富经验，但并未给她对美战略的主导权，对美工作实由金与正全权负责。这意味，金与正不仅负责包括对韩、对美政策在内的对外政策，所有对外情报和战略都在她的主事范围。

分析指出，过去朝鲜一贯强调，在美国撤回对朝敌对政策之前，不会与美国进行任何接触，但如今新设了对美应对单位，意在准备与美协商。

这可能显示朝鲜在某种程度上肯定了拜登政府的对朝政策。消息人士称，朝鲜以前预测拜登政府对朝摆脱不了奥巴马政府的“战略忍耐”政策，但拜登政府后来表明不会指望靠此政策达到目的，而可能选择介于奥巴马和特朗普之间的“中间路线”。在朝鲜看来，这是一个“积极信号”。

朝鲜新设对美应对部门的另一个可能目的是，在朝美协商中完全排除韩国政府的作用，而要直接掌握朝美互动。

朝鲜12日发布金正恩首脑外交活动的纪念影集，里面却没有韩朝首脑会谈的内容以及韩国总统文在寅的照片。

世宗研究所朝鲜研究组主任郑成长认为，朝鲜这是彻底无视韩国，韩国要通过改善韩朝关系来改善朝美关系的构想，看来实现的可能性微乎其微，韩国有必要调整对朝政策。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）