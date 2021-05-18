美国等吁以巴结束冲突 但内坦亚胡誓继续战斗

（纽约综合电）持续了一个多星期的以巴冲突已造成200多人死亡，包括美国在内的世界大国呼吁以色列和巴勒斯坦哈马斯结束暴力冲突，但以色列总理内坦亚胡誓言继续战斗。

内坦亚胡星期天（5月16日）接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）节目访问时说，以色列重击加沙是回应哈马斯和其他武装组织的火箭弹，他将“尽一切努力”恢复秩序，目标是“削弱”哈马斯威胁以色列的能力。“所以这需要一些时间。我希望不会花很长时间，但这不是马上就能实现的。”

内坦亚胡也指责哈马斯“针对我们的平民并躲在他们的平民后面，用他们做为人盾”。然而，以色列上周六将加沙一栋国际媒体所在的大楼夷为平地之后引发了众怒，被指把目标对准非战斗人员。

内坦亚胡重申，该大楼内有哈马斯的军事办事处。当被问到有何证据时，内坦亚胡说：“我们与美国朋友分享了所有这些情报。”

内坦亚胡受访之际，西方和中东领导人正努力通过外交手段来化解这场危机，但暂时未取得进展。

美国国务卿布林肯在飞往欧洲进行四天访问途中，与法国、卡塔尔、埃及、巴基斯坦和沙特阿拉伯的外长进行了通话。根据美国发布的布林肯通话内容，他这次没有像上周发表的声明那样，提及以色列的自卫权；该措辞之前引发通常支持美国总统拜登议程的一些犹太人和左翼民主党人的批评。

美图保护内坦亚胡遭受批评

与此同时，美国也因试图保护内坦亚胡免在联合国面对某些潜在公共压力而受到批评。

联合国安理会星期天召开视讯会议讨论以巴冲突。这是一周内的第三次类似会议，但却是第一次的公开会议。此外，该会议原定上周五召开，却因美国推迟而延期。美国也阻挠安理会发表谴责以色列行为的联合声明。

美国驻联合国大使格林菲尔德在会上表明，只要以巴寻求通过停火结束加沙地带日益恶化的冲突，美国准备提供支持。

联合国秘书长古特雷斯在会上敦促以巴立即停止敌对行动。其他国家的代表也谴责暴力，但对于如何化解冲突并无结论。

以色列昨天轰炸据它说是哈马斯和巴勒斯坦激进分子用来对以色列城市发射火箭弹的加沙地下隧道，同时炸毁了九栋民宅，称它们属于哈马斯指挥官所有。

一个多星期来的冲突已导致加沙和以色列分别有197人和10人死亡。