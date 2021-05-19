美国与多国图介入斡旋 以巴冲突无缓解迹象

（加沙综合电）尽管美国与多个国家介入试图斡旋，以色列与巴勒斯坦持续一周多的武装冲突，仍然没有任何缓解迹象。

白宫发表声明说，总统拜登周一晚同以色列总理内坦亚胡通话，表明支持停火。但内坦亚胡当天较早前告诉以色列人民，会继续对付加沙的武装分子据点及头目。

美国参谋长联席会议主席米利周一警告，以巴军事冲突若持续升温，加沙以外更广泛地区将面临陷入动荡的风险。

美国周一阻止安理会通过一项呼吁中止以巴暴力冲突的联合声明，这是一周来的第三次。自以巴冲突以来，美国被指袒护以色列，包括推迟联合国安理会讨论以巴问题。

联合国安理会周二将召开闭门紧急会议，希望说服以巴双方停火。

以巴双方周一晚至隔天凌晨继续互轰。以色列军方周一晚说，哈马斯和其他巴勒斯坦人组织，连日来从加沙向以方发射多达3350枚火箭炮，单是周一当天就有200枚。而以军的战斗机和炮击，则炸死至少130名武装分子。

加沙卫生官员指上周爆发冲突至今已有至少212名巴勒斯坦人丧命，包括61名孩童和36名妇女。以方则有10人死亡。

以色列对外与哈马斯交战之外，国内的犹太人与阿拉伯社群也在一些地区发生冲突。以色列总统里夫林已经警告，犹太人与阿拉伯裔以色列人的冲突如果继续加剧，很可能演变成为“内战”。这些阿裔以色列人已经通过社交媒体号召在周二，于以色列的阿拉伯城镇和约旦河西岸的巴勒斯坦人城镇举行大罢工。