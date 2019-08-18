【香港818集会】民阵召集人：参与集会人数达170万

香港民间团体“民间人权阵线”今天在维多利亚公园举行反修订《逃犯条例》集会。香港媒体报道，民阵呼吁参加市民坚守“和平、理性、非暴力”。警方据悉出动2500名警力应对，民阵也将应警方要求，采取“流水式”的人潮管制。民阵原本也要在今天举办游行，不过香港警方拒绝游行申请，只准许在维园集会。

2229 香港警方在面簿发文称，大批示威者现在仍占据金钟夏悫道行车线，严重影响附近一带交通。 示威者用丫叉将硬物投向政府总部，更用镭射光线照射于政府总部布防的警务人员，威胁在场各人的人身安全。警方警告示威者必须停止违法行为，立即离开。

示威者用镭射光线照射香港政府总部。（路透社）

2200 明报：民阵晚上约9时宣布集会解散。不过截至10时，金钟仍有大批市民聚集，夏悫道所有行车线被占。有示威者在夏悫道西行线设置水马路障。

2157 明报：民阵召集人岑子杰表示，今天在铜锣湾、天后一带参与集会人数达170万人；有在湾仔鹅颈桥、中环及金钟一带的市民，因大量人潮关系而没有进入维园。

2000 东网/明报：维园仍有不少集会人士进出。集会人士在夏悫道，以雷射笔照向香港政府总部外墙。

1735 香港01：维园仍然非常挤拥，有离开的群众要跨过花槽，有市民自发在花槽旁协助其他人翻越栅栏。

1713 香港电台：部分集会参与者在活动开始后往遮打花园方向游行，进行“流水式集会”，并分多条路线包括轩尼诗道、告士打道等前往中环。

1708 对于网上流传据称是国泰员工发出公开信，谴责中国当局对国泰进行政治打压，并呼吁香港市民参加今天在维园举行的集会，国泰回应时称，公司正展开调查。

1702 综合香港电台和《明报》：港铁表示个别列车恢复在天后站上落客。维园六个足球场仍挤满人群。且仍有大批市民在港铁天后站外等候进入维园，或者跟随集会队伍前进。

1648 香港电台：参与民阵以流水式集会的市民，与民阵的队头，在下午4时30分左右，到达中环遮打花园附近，再进入遮打道行人专用区，队头代表、前立法会议员李卓人表示，已抵达终点站，市民可以离开，也欢迎他们重返维园，继续参与集会。

有集会参与者决定游行示威。（美联社）

1629 香港电台：当地警方表示，维园正举行集会，部分集会人士正占用高士威道和轩尼诗道的行车线，向金钟方向前进。

1616 综合香港01和《星岛日报》：两辆俗称“水炮车”的人群管理特别用途车，已离开粉岭机动部队基地，在港岛一带戒备。

1548 明报：据ASI大数据估算，维园集会人数将超过80万，而最高估算将高达145万人，有可能成为香港有史以来最多人集会的一次。

集会示威者将维园现场挤得水泄不通。（美联社）

维园下午时分下起雨，集会参与者不愿离去，撑伞守候。（彭博社）

1525 香港电台：民阵召集人岑子杰念出大会宣言时称，不论前线抗争者或街坊，都历尽警方以催泪弹等围捕和暴力，甚至黑社会无差别暴力。宣言也批评香港国际形象被警察破坏，从6月12日至今警方失误，高层责无旁贷，需要从根本改变警队，要求保安局局长李家超、警务处处长卢伟聪和其他警队高层问责下台。

1521 民阵副召集人陈皓桓下午3时许宣布维园中央草坪即将爆满，要求警方封路。

1514 明报：工党李卓人、社民连梁国雄等人手持标语横额，与大批市民走出中央图书馆对出高士威道；铜锣湾下大雨，在维园集会的市民撑伞，不停大叫“香港人加油”。

集会参与者几乎占据了活动现场。（法新社）