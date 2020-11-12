著名民营企业家孙大午 涉寻衅滋事等被采取刑事强制措施

中国著名民营企业家孙大午昨天凌晨被警方带走。

河北省公安厅昨早在官方微博发布通报称，经侦查，河北大午农牧集团有限公司（简称大午农牧）孙大午等人涉嫌寻衅滋事、破坏生产经营等违法犯罪，已被公安机关在11月11日采取了刑事强制措施。目前，案件正在侦办中。

河北省公安厅昨早在官方微博发布通报称，孙大午等人因涉嫌寻衅滋事、破坏生产经营等违法犯罪，已被公安机关在11月11日采取了刑事强制措施。（河北省公安厅官方微博）

财新网指出，上述通报落款为高碑店市公安局，而孙大午一直在徐水县经商，这意味着此次行动或为异地出警。根据相关法律规定，刑事强制措施包括拘传、监视居住、取保候审、刑事拘留、逮捕五种，尚不清楚孙大午被采取了何种措施。

大午农牧一名内部人士告诉财新网，由于事发突然，不确定孙大午等人被带走的具体原因，不过已有公安人员到企业检查。孙大午最近一次在公开场合露面，是在10月30日的大午农牧内部培训会上；其个人微博最后更新，则是周二（10日）下午2时24分。

有消息人士向《明报》透露，昨天凌晨1时许，大批跨区办案的高碑店市警员，于大午农牧社区带走孙大午和多名集团高层。报道引述当地人士说，孙大午被捕的导火线，与该公司今年8月4日与同省徐水区国营农场的土地纠纷有关。

大午农牧微信公众号“大午采风”此前披露，8月4日清晨，徐水国营农场人员驾驶挖掘机、吊车，准备拆除大午农牧的办公室，大午农牧员工和附近的郎五庄村民得知后赶到现场阻止。

“大午采风”发布的短片和照片显示，警方组成人墙防止民众突破防线以阻挠拆楼，期间警方还与村民爆发肢体冲突，并施放烟雾弹以及喷射辣椒水。据报道，大午农牧的员工随后到当地公安局和徐水区政府示威。

孙大午昨天被被警方带走，并不是他首次被舆论关注。2003年4月，河北徐水县公安局通知大午农牧官网发表的《小康社会的建设及难点》、《悼念李慎之》、《两位民间商人关于中国的时局及历史的对话》三篇文章，严重损害国家机关的形象，勒令整顿网站，停止营运6个月，罚款1.5万元（人民币，下同，3000新元）。

同年5月，孙大午被指向3000多户农民借款逾1.8亿元，被以非法吸收公众存款罪收押，最终被判囚3年、缓刑4年。警方同时指控其非法持有弹药。

这起案件在当时引起极大争议。中国不少民营企业家认为，该案的根源在于僵化的融资体制。据报道，包括联想集团创始人柳传志、经济学家巴曙松在内的商界及学界人士也曾为孙大午发声。

孙大午是大午农牧的创始人，是闻名中国的“养鸡状元”。他一直担任大午农牧董事长，直到2005年退出，改任集团监事长。

资料显示，大午农牧是中国五百大民营企业之一，有员工9000多人，固定资产20亿元（人民币，下同，约4亿新元），年产值超过30亿元。



