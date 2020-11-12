“养鸡状元”孙大午 因何时隔17年再被捕？

曾被河北省颁发“养鸡状元”荣誉的中国知名民营企业家孙大午昨日（11日）因为涉嫌寻衅滋事、破坏生产经营等而被采取刑事强制措施。这是时隔17年后，孙大午再次被捕。

2003年，孙大午曾年因向3000多户农民借款1亿8000多万元人民币而被捕，当时还引起业界对中国融资体制的讨论，诸多著名人士为孙大午发声。

66岁的孙大午出身贫寒，父母以捡破烂为生。初中毕业后曾待过山西临汾二十八军八十二师与徐水区农行，这两个经历让他发现农牧业可以发展经营。

孙大午于是在1985年创立大午农牧，以1000只鸡与50头猪起家。生意越做越大，十年后，大午集团成为中国五百大私营企业之一，孙大午也获选为保定市人大代表，隔年再获颁河北省养鸡状元荣誉。2002年10月，孙大午还被中国农业大学农民问题研究所聘请为高级研究员。

大午集团集一度拥有16个厂和一所学校，年产值过亿。孙大午自称是一个坚定的“人民公社”的信仰者，在企业内实行“乌托邦”的实验。职工和村民每月只用1元，便可享受合作医疗。

他本人在办企业过程中，最头痛的事情是无处贷款。他后来透露说：“好企业根本贷不出款来，怎么贷呢？大约是10％至15％的回扣”。

当时，有人劝孙大午走后门，他被说服了，给当地信用社的领导送去了1万元。但是1万元没办成事，孙大午要拿回这1万块，最后只要回了6000元。从此之后，孙与当地信用社彻底绝缘。

为了自救，从1995年开始，孙大午想到了从亲戚那里筹钱，由大午集团出具借据，承诺给以一定的利息。这种模式后来拷贝给了大午的员工，在大午1300名员工中，共有900余名把钱借给或者说存给了大午集团，这些员工的亲戚又带来了1000家储户，然后户户相传，储户逐渐扩大到了附近的几个村庄，最终逐渐形成了4600户的规模。

看似筹钱的好点子在2003年遭遇麻烦。孙大午被指向3000多户农民借款1亿8000多万元，被政府部门以非法集资的罪名收押，最终他被非法吸收公众存款的罪名判处有期徒刑三年、缓刑四年。

金融界当时对案件的定性争论相当激烈。中国不少民营企业家认为，该案的根源在于僵化的融资体制。大午集团虽然为社会创造了许多财富和就业，但是却被排斥在金融体系之外，无法得到银行的贷款。联想集团创始人柳传志、经济学家巴曙松等均为其发声。

知名财经作家吴晓波在《激荡三十年》里指出：“2000年之后，国有银行进行商业化改造，一向被认为运营成本高且盈利性较差的乡镇市场被大面积放弃。到了孙出事的2003年，全国300多万户私营企业获得银行信贷支持的只占10％”。

据美国之音报道，大午集团还2003年4月官网发表《小康社会的建设及难点》、《悼念李慎之》、《两位民间商人关于中国的时局及历史的对话》三篇文章而受到警方的警告。警方称这些文章“严重损害了国家机关的形象”，并下令整顿网站，停业六个月，罚款1万5000元。

至于此次被捕，匿名职工和目击者透露，参与抓捕的公安约有几百人，警方在午夜采取的行动。孙大午的妻子、长子和集团董事长孙萌也遭到扣押，公司大约有十几人被警方带走。目击者说，公司被警方包围，地方政府全面接管了大午集团。

据每日经济新闻报道，大午农牧集团旗下的农业科技园员工透露，孙大午此次被采取强制措施，或源于大午集团与河北一家名叫徐水国营的国营农场的占地纠纷。

红星新闻记者注意到，孙大午在微博上多次提及，其故乡郎五庄村与当地一家国营农场有土地之争，大午集团的员工疑似与该国营农场爆发过争斗。他也转发文章称，郎五庄村民在2020年3月提出，徐水国营农场自1963年以来，侵占郎五庄2400多亩（约160万平方米）土地近60年，希望村委会出面索要被侵占的土地。

不过，今年8月徐水的百度贴吧上，有网友发出名为《大午抢夺国营农场农耕地，颠倒黑白》的帖子，并称是大午农牧集团的人先去农场占了地，搭了简易房，还拆了农场的院墙。

根据网上资料，因非法集资罪名而陷牢狱之灾的孙大午在出狱后受访时曾说，他既后悔，又不后悔，“后悔就是太自信、太自负，以为抠对了法律字眼。不后悔就是我干了一件正事”，他坚称“没贪、没占，没有挪用一分钱”。

这一次被捕，不知命运会如何。有意思的是，这位“养鸡状元”在被抓前一天还在微博发了自己吃鸡的视频，还称“中午来大午食品公司品尝大午熏鸡，不错！”