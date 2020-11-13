蓬佩奥语出惊人称台湾“不是中国一部分”

美国国务卿蓬佩奥昨天（12日）语出惊人地说到，台湾“不是中国的一部分”，并称美国对台军售是为了兑现两岸人民之间的承诺。

据美国国务院官网发布的文字实录，蓬佩奥在接受当地电台访问时说，里根政府努力制定对台政策，35年后美国仍遵照这些政策，这也显示美国自里根时期便“承认”（recognize）台湾并非中国一部分的观点，并称这是共和民主两党的共识。

蓬佩奥认为，民主典范是这个课题的核心理解，中国大陆必须遵守他们对台湾人民的承诺，并称这也获得美国两党的同意。

蓬佩奥说，只要两岸人民没有找出解决方案，他希望这个状态能持续下去，美国也应该落实对台所做出的承诺，并称美国对此有一系列义务。

据台湾《联合报》报道，蓬佩奥的说法，与美国自1972年与北京签署上海公报、1979年的建交公报以及1982年签署的“817公报”以来历任美国政府的“一个中国”政策内容完全牴触，美国政府也从未表述“台湾不是中国的一部分”，包括里根政府。

根据三项公报，美国政府在过去近半世纪的立场，一直是“美国承认中华人民共和国是中国唯一合法政府，并认知（acknowledge）中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。”

台湾总统府回应时说，“中华民国”是一个“主权国家”，并称这是“不争的事实”。

据台湾《自由时报》报道，总统府发言人张惇涵今天说，他们有注意到美国国务卿的相关谈话，并称台湾在两岸与区域上，一贯主张两岸应基于对等尊严原则，共同维护台海和平稳定现，台湾也将持续善尽国际义务，为台海与区域的和平稳定与繁荣发展贡献良善力量。

蓬佩奥扬言美对华强硬“还没完” 环时：为美中对抗使尽最后疯狂

美国国务卿蓬佩奥早前扬言，美国在对华强硬的问题上“还没完”，中国官媒《环球时报》为此指，蓬佩奥篡改人类外交基因，堪称全球外交界“第一战狼”，但终将是个失败者。

据彭博社报道，蓬佩奥周二（11月10日）发表演讲时，使用了迄今最强硬的措辞来形容中国政府，指中国共产党是“马列主义怪兽”，中国的体制是“专制、野蛮且与人类自由相对立的”。

《环球时报》在前天的社评中，形容蓬佩奥是“即将丢掉国务卿工作的意识形态狂”，并指蓬佩为固化美中对抗使尽最后疯狂，“看来要为诋毁中国用尽自己最后的资源，并且把反华当成自己这段任职最突出的标记”。

蓬佩奥也在周二的演讲中坦承，他在2017年至2018年出任美国中央情报局局长的时期，在一定程度上形成了他应对中国的方式。

社评认为，“这契合了人们的一种评判：他把美国国务卿中情局长化了”，并说蓬佩奥把美国国务院变得比中情局还更有斗争精神，更活跃在对抗的一线。

文章认为，蓬佩奥太着迷于与中国为敌，他制造的中美敌对场景加入了大量自己的狂想。“按照他对中国的描述，中美这两个国家现在应该已经断绝来往了，甚至两国的军队也应该为一场双方的大战枕戈待旦了。”