台总统府谈蓬佩奥两岸言论：“中华民国”是“主权国家”

美国国务卿蓬佩奥语出惊人地提到“台湾非中国一部分”，台湾总统府回应时说，“中华民国”是一个“主权国家”，并称这是“不争的事实”。

据台湾《自由时报》报道，总统府发言人张惇涵今天（13日）说，他们有注意到美国国务卿的相关谈话，并称台湾在两岸与区域上，一贯主张两岸应基于对等尊严原则，共同维护台海和平稳定现，台湾也将持续善尽国际义务，为台海与区域的和平稳定与繁荣发展贡献良善力量。

美国国务卿蓬佩奥昨天提到，台湾“不是中国的一部分”，并称美国对台军售是为了兑现两岸人民之间的承诺。

据美国国务院官网发布的文字实录，蓬佩奥在接受当地电台访问时说，里根政府努力制定对台政策，35年后美国仍遵照这些政策，这也显示美国自里根时期便“承认”（recognize）台湾并非中国一部分的观点，并称这是共和民主两党的共识。

蓬佩奥认为，民主典范是这个课题的核心理解，中国大陆必须遵守他们对台湾人民的承诺，并称这也获得美国两党的同意。

蓬佩奥说，只要两岸人民没有找出解决方案，他希望这个状态能持续下去，美国也应该落实对台所做出的承诺，并称美国对此有一系列义务。

据台湾《联合报》报道，蓬佩奥的说法，与美国自1972年与北京签署上海公报、1979年的建交公报以及1982年签署的“817公报”以来历任美国政府的“一个中国”政策内容完全牴触，美国政府也从未表述“台湾不是中国的一部分”，包括里根政府。

根据三项公报，美国政府在过去近半世纪的立场，一直是“美国承认中华人民共和国是中国唯一合法政府，并认知（acknowledge）中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。”

美国国务卿蓬佩奥早前扬言，美国在对华强硬的问题上“还没完”，中国官媒《环球时报》为此指，蓬佩奥篡改人类外交基因，堪称全球外交界“第一战狼”，但终将是个失败者。