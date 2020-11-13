蓬佩奥受访谈台湾主权怎么说？

美国国务卿蓬佩奥昨天（12日）在广播节目休·休伊特秀（The Hugh Hewitt Show）中接受了保守派媒体人休伊特的采访，并回答了与特朗普政府外交政策有关的系列问题。在被问及美国两党对台湾的支持时，蓬佩奥指美国对台的支持是跨党派的，其体现是协助中国履行对台的承诺，并称台湾并非中国的一部分。

以下是有关台湾部分的采访摘录：

休伊特：国务卿先生，您担任美国中央情报局局长时，我在兰里市访问过您；您后来担任美国国务卿时，我也在华盛顿雾谷访问过您。在这两次访谈中，您说我们对台湾的承诺是明确的，并且会继续保持下去。我也知道您一直在与民主党人士交谈。您是否相信，中共应该明白这是美国两党的对台承诺？因为中共激进分子之间有种疯狂的言论，称如有必要，应以武力夺回台湾。

蓬佩奥：休，要记住，当我们谈什么时——语言的正确性始终很重要。台湾不是中国的一部分，由于里根政府所做的工作，这一点已获得认可，而美国35年来在任何党派执政下，都一直遵循这些工作所制定的政策。我认为这才是两党所支持的。我认为，核心理解应当是，（台湾）是一个民主的典范，居住在台湾的人民能获得中国实现之前对他们所作出的承诺——我想这是两党都同意的。

我希望，在中国人与台湾人摸索出化解之道以前，这种状态能继续下去。我们应该兑现已经作出的承诺，并承担一系列义务。你已看到了有关我们向台湾出售武器以增强其防御能力的公告。坦白说，所有这些都是为（协助）履行中国与台湾人民之间的承诺。