“千人计划” 消失于中国互联网：多名参与者被美国调查

在北京强调科研攻坚之际，中国官方曾大张旗鼓宣传的“千人计划”近期却骤然在中国互联网“消声灭迹”，各大搜索网站与论坛不见相关内容的痕迹。分析认为，这项旨在引进海外高端人才的项目因接连有相关成员被美国调查，因此当局决定在网络上“消音”。

综合《纽约时报》、美国之音、网媒“香港01”等报道，“千人计划”的全称是海外高层次人才引进计划，是中共中央委员会组织部、中国人力资源和社会保障部主管、中央人才工作协调小组于2008年12月起组织实施的计划，旨在围绕中国发展战略目标，重点引进在海外学习工作的高层次人才。

时任中共政治局委员、中央书记处书记兼中央组织部部长李源潮曾指出，“千人计划”的目的是“从2008年始用5至10年时间，在国家重点创新项目、重点学科和重点实验室、中央企业和国有商业金融机构、以高新技术产业开发区为主的各类园区等，引进2000名左右人才并有重点地支持一批能够突破关键技术、发展高新产业、带动新兴学科的战略科学家和领军人才回国（来华）创新创业”。

自2018年起，美国联邦调查局便认为“千人计划”由中共主导，目的是让成员涉及间谍行为，并警告该计划可能影响美国国家安全。2019年，美国能源部禁止该部人员参与包括中国在内的几个国家的人才招聘计划。数个月后，美国参议院的一个委员会宣布，中国的“千人计划”对美国利益构成了威胁。

美国马萨诸塞州地区检察官莱林（Andrew E. Lelling）曾将该计划形容为“中国政府精心谋划的行动，旨在填补它认为的战略空白”，其中就包括纳米技术等。

本报今年年初报道，1月28日，美国检方起诉哈佛大学化学系主任李柏（Charles Lieber）就与中国合作的“千人计划”向美国国防部撒谎。当局指李柏收受武汉理工大学每月最多5万美元（6万7400新元）的工资，以及每年15万美元的生活费；此外，武汉理工大学更为其提供了150万美元供其在武汉建设实验室开展科研。

今年5月13日，美国克利夫兰诊所前雇员、“千人计划”学者王擎在家中被捕。他被控电信诈骗和未告知美国国立卫生研究院参与“千人计划”。

今年10月，曾参与“千人计划”的日本研究人员被日本网民谩骂为“间谍”和“卖国奴”。受影响的研究人员对此表示十分困惑，强调“不基于事实的讨论将阻碍日本科学技术的发展。”

曾在俄亥俄州立大学和宾夕法尼亚州立大学领导一个自身免疫研究团队的郑颂国（Song Guo Zheng，译音）今年5月22日被捕。他被指利用在美国的研究为中国的生物医学研究做贡献，而没有向其美国雇主或国立卫生研究院公布利益冲突或他对外国的承诺。

美国司法部本周四（12日）通告，郑颂国承认，他向美国国立卫生研究院（NIH）申请科研经费时，隐瞒了他参加了中国“千人计划”以及与中国政府控制的一家中国大学有关联及合作的事实。