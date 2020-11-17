中国“抗日神剧”又添新军 “青春版亮剑”为啥越描越黑？

15年前一部由中国实力派演员李幼斌等主演的战争剧《亮剑》曾火爆屏幕，创下平均收视率达到11.42%的佳绩。因此，当这部以小说《亮剑》主角李云龙为主要原型、号称青春版《亮剑》的电视剧《雷霆战将》本月初亮相时也一度让广大观众有所期待。

然而，因“八路军总部设在豪宅”、“战地护士穿紧身裙子和中跟皮鞋”等一系列与史实不符的画面，使这部由中国新生代演员担纲主演的电视剧成为中国网民近年来吐槽的“抗日神剧”大军中又一新成员。

他们吐槽的细节包括：

一、人物造型不符合军人形象：剧中浴血奋战的军官们都涂抹大量发胶，发型精致；

在战火纷飞中需要救死扶伤的女护士们不但穿着裁剪贴身的裙子，还穿中跟皮鞋，并依然保持完好妆容及制服整洁。

二、特效廉价：剧情开场画面如同游戏中过场动画的战争“五毛特效”，战斗机的场面更被网民吐槽“像是动画片”。

三、情节失真：敌我双方子弹互射时，主角之一、国军将领郭勋魁却丝毫不怕被射，把战场当成T台，大步流星身材笔挺的“走秀”；

八路军前线指挥部坐落在宽敞舒适设施完备的豪宅，被网民质疑“八路军身坐软沙发、脚踩花地毯，这是来打仗还是来度假？”



四、演技浮夸：剧中年轻演员靠干吼、瞪眼、胸顿足、手舞足蹈等夸张演技来表现军人情感。

而国军将领郭勋魁在战火都要烧到指挥部之际，还风轻云淡地喝着咖啡嫌糖多，在即将冲锋时还叼着一根雪茄。

五、爱情线走偶像剧套路：八路军团长入城接受群众欢迎时，明目张胆撩妹，紧盯护士美女不放，最后还不忘抛媚眼。

这部引起争议的《雷霆战将》不仅被网民吐槽为“青春抗日剧”，也被中国官媒《人民日报》点名批评是“把偶像剧套路用在了抗日题材上”。

《人民日报》发表文章批评说，与过去的抗日神剧相比，《雷霆战将》表面看来并没有手撕鬼子等雷人情节。但是这部剧的离奇之处仍然让人咂舌，过于脸谱化的设计，过于浮夸的表演，明显缺乏事实依据的情节设定，让网友们评价为：“这部剧完全没有脱离抗日神剧的套路——只不过披上了一层‘青春热血偶像剧’的外衣。”

文章还提醒，正因为年轻观众多，更需要尊重事实、尊重历史，否则就容易误导青少年，使他们无法洞悉历史真相，无法真正了解革命先烈的英雄事迹。

不过，中国另一官媒《解放军报》对该剧评价却截然不同。一篇题为《以战斗青春致敬英雄》的文章称赞该剧“以热血之战铭记历史，以战斗青春致敬英雄，不仅生动展现了中国军人的铁血英雄气概，更弘扬了勇往直前的青春正能量，唱响了时代主旋律。”

《雷霆战将》导演今天发长文就人物和背景情节一一说明，澄清此剧并非与历史不符。

然而网友对这则长篇大论不买账，反而炮轰导演“避重就轻”还振振有词，应该全体剧组出来道歉。

《雷霆战将》播出九集后，在爱奇艺等多个视频网站下架，与此同时湖南卫视也停播了该剧。

据了解，中国广电总局自2012年开始明文禁止宫斗剧、穿越剧等的审批与播出，但当时对抗日剧并没有作出限制。这也使该题材电视剧变成行业“快消品”，将原本沉重的抗战历史剧“娱乐化”，被网民戏称为“战争游戏化，我军偶像化，友军懦夫化，日伪白痴化。”

在以前的抗日神剧中，充斥许多荒谬的情节至今被中国网民调侃，其中包括：

《抗日奇侠》创作了手撕鬼子、单手掏心等神功。一位奇侠可将一个日军撕成两半；

《利箭行动》中的男一号从枪林弹雨里毫发无损地穿过，凭借无敌飞刀把成片的敌人撂倒；

《箭在弦上》的女弓箭手遭轮奸后逆天开挂，几十秒间把二三十个日伪兵全部射死；

《向着炮火前进》中主角“雷爷”发型前卫，穿着朋克，驾驶摩托车，“顺道”杀了日本兵。

《飞虎神鹰》里的燕双鹰独来独往飞簷走壁，一人单挑多名日军狙击手仍毫发无损。

