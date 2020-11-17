北京制定“台独分子”清单想表达什么？

对于“台独分子”，北京据传可能将推出新招，开出一张“顽固台独分子”清单，并对列入清单者采取严厉制裁、终身追责等措施，最严重者可判无期徒刑。

香港亲北京媒体《大公报》前天（15日）披露，中国有关单位正在研究制定“顽固台独分子”清单，目的是针对“涉‘独’言论嚣张、谋‘独’行径恶劣的顽固分子”及其金主等主要支持者。

报道指出，有上述言行者，将依据中国《反分裂国家法》《刑法》和《国家安全法》有关“分裂国家罪”等条款“绳之以法”，并终身追责。

北京据传正在研制“顽固台独分子”清单，将对其采取严厉制裁、终身追责等措施，最高可判无期徒刑。图为反台独标语。（互联网）

此消息一出，马上引起许多关心两岸情势者的关注。虽然该清单的制定目前还未获得证实，但有境外媒体分析，对北京来说，这份清单至少有两方面的作用。

首先，其最直观的作用，就是对于台独分子起到一定程度的阻吓作用，未来两岸民众在对台海局势发表看法时，或许得更加“谨言慎行”。

其次，则是对于中国大陆民众有所交代。大陆民众民族主义情绪近年来日益高涨，其中最为反感的行为之一就是所谓的台独分子“吃饭砸锅”，不采取行动反制被视为是一种纵容和包庇，“台独清单”的出现填补了这方面的空白。

香港《南华早报》今天引述大陆智库官员说，这份“台独清单”其实早于两年前已在构思，直到最近才决定推进，原因是美国国务卿蓬佩奥上周突然公开称“台湾不是中国的一部分”。

不愿具名的官员还说，北京出台“台独清单”，目的是要警告台北不要与华盛顿走得太近，“名单很可能会在美国下一任总统就职后公布”。

蓬佩奥在美东时间11月12日接受保守派电台主持人休伊特的采访时，直言“台湾不是中国的一部分”， 并称这一点在多年前里根政府所作的政策制定工作中得到了承认。（路透社）

北京早就推出法例反制“台独分子”

这并不是大陆第一次针对台独分子推出反制措施。

2005年，在陈水扁担任台湾总统时，大陆全国人大就通过了《反分裂国家法》，规定如果发生台湾从中国分裂出去的事实，或导致台湾从中国分裂出去的重大事变，或和平统一的条件完全丧失，大陆得采取非和平方式，捍卫国家主权和领土完整。

2015年，人大通过新的《国家安全法》，其中明确规定，维护国家主权、统一和领土完整是包括港澳同胞和台湾同胞在内的全中国人民的共同义务。

实际上，中国《刑法》对于分裂国家罪也早就作出了具体规定：“组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一的，对首要分子或者罪行重大的，处无期徒刑或者十年以上有期徒刑；对积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑；对其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。煽动分裂国家、破坏国家统一的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；首要分子或者罪行重大的，处五年以上有期徒刑。”

简单来说，上述法律都意在明确指出：无论谁在台湾执政，都不可以改变台湾是中国的一部分的事实，否则就会面临战争；同时，主张台独的人士，一旦被捕，都会遭到重刑。

北京一条胡同巷里的民宅，高挂着中国国旗。（路透社）

“台独分子”何以不担心？

不过，无论是制定中的“台独清单”，或是北京早前推出的法例，一些“台独”支持者看在眼里，却似乎不怎么担心。

第一，不少人相信，大陆一旦动武，太平洋另一端的美国肯定会干预，因为美国目前已站上反中战线，加上台湾若被大陆攻陷，美国战略利益会大大受损。

另一方面，台湾似有越来越多人在渐渐倒向“台湾独立”，尤其是台湾总统蔡英文口中的“天然独”——年轻一代。这令台独阵营相信，大势所趋，难以扭转。

根据台湾政治大学选举研究中心自1992年起每半年进行一次的政治民意调查，2020年的最新数据显示，28.7%的民众选择“维持现状再决定”，虽然这是最多人选择的方案，但该比率多年来在持续下降；27.7%的台湾人偏向“台湾独立”，支持度是历年最高；希望“两岸统一”则为5.1%，是历年最低。

今年8月18日，美国海军第七舰队的伯克级导弹驱逐舰马斯汀号（USS Mustin）从东中国海航经台湾海峡，中国出动海空兵力跟踪监视。（互联网）

在这背景下，中国全国台湾研究会副会长王在希本月受访时也不讳言，海峡两岸和平统一的可能性正在缩小。

曾担任大陆国台办副主任的他认为，随着主张台独的民进党全面执政，台湾总统蔡英文不断加速“去中国化”、不承认“两岸一中”，加上反台独的国民党失去制衡能力，两岸和平统一的可能性已微乎其微。

无独有偶，大陆全国政协主席汪洋在“纪念台湾光复75周年”学术研讨会致辞时也说，“台湾问题但凡有一线和平解决的可能，我们就要付出百倍的努力。大陆会做到仁至义尽。我们不愿看到台海开启战端，但绝不是害怕战争”。

如果将王在希、汪洋的讲话与《大公报》披露的消息结合观察，大陆对台政策已悄悄发生某种微妙变化，即官方愈发认识到，不动用军事武力，光是依靠政治谈判、民间交流，可能难以实现两岸统一的目标。

