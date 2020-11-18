今早被捕的三名香港泛民主派前议员 有何来头？

香港立法会前议员朱凯迪、陈志全和许智峯三人今早被捕，案件与三人早前在立法会三读《国歌条例草案》期间泼撒秽物有关。

港媒报道，三人于5、6月立法会审议《国歌条例草案》期间，在会议室泼洒、倾倒散发恶臭的液体，导致会议暂停。期间，有多名工作人员被液体泼中。

资料显示，这三人都隶属香港本土派，是强调香港主体性和香港文化的政治派系，因多次“出格”举动而被港人和媒体关注。

朱凯迪、陈志全和许智峯三人于5、6月立法会审议《国歌条例草案》期间，在会议室泼洒、倾倒散发恶臭的液体，导致会议暂停。（香港电台面簿）

朱凯迪：

今年43岁的朱凯迪，于2011年正式投入政坛前，曾参与保卫天星皇后码头、反高铁等本土社会运动。

身为无党籍人士的他，曾在个人政纲中倡议“民主自决”、“城乡共生”以及“复兴农耕”。

对于“民主自决”， 朱凯迪接受网媒“独立媒体”访问时解释，他所提倡的自决指的是以民主为基础，不是民族主义，但强调香港的前途，应由所有居住在这个地方的人共同决定。

同时，他也认为修改《基本法》，以及永续自治等，都是民主自决的选项。

朱凯迪于2011年正式投入政坛前，曾参与保卫天星皇后码头、反高铁等本土社会运动。(朱凯迪面簿）

至于香港右翼本土派坚决提倡的“民族自决”，他曾向网媒“端传媒”指出，该提法是一个危险的信号，并说道：“你将来自中共的压迫，转化成香港不同族群之间的压迫，不make sense（合理）。右翼本土派是将族群放先于民主......如果香港要民主的话，这条路是不通的。”

他最引人关注的事迹，无疑是2017年带头支持绰号“长毛”的社民连前立法会议员梁国雄，征战行政长官选举，以及在去年反修例抗争者占领立法会大楼时，以中英文向在场媒体表示，“这群抗争者并不是追求普选权”（People here are not even demanding universal suffrage）。

据报道，朱凯迪有关言论随即被在场反修例抗争者反驳，同时受到许多支持反修例抗争的网民鞭伐。

今年8月，港府以冠病疫情为由延后立法会选举一年，现任议员也都延任一年。当时，朱凯迪就主张杯葛及撤出这个过渡议会，认为立法会选举延期，属港府和北京”自保“之举。

今年8月，港府以冠病疫情为由延后立法会选举一年，现任议员也都延任一年。

陈志全：

今年48岁的陈志全，在今年9月主动卸下立法会议员的职务后，目前仍担任人民力量党主席。

陈志全曾是一名电视电台主持人，于2010年起投入政坛，并在2012年的立法会新界东地方选举中获胜。当选后不久，他即出柜，并表示将会以其亲身经历游说其他议员支持《性倾向歧视条例》，甚至修订《婚姻条例》，为香港同性恋者争取平权。

据报道，2014年“占领中环”运动期间，陈志全曾表态支持。

陈志全曾公开表态支持2014年“占领中环”运动。（陈志全面簿）

与朱凯迪一样，他也支持社民连前立法会议员梁国雄出征特首选举，并在选举中连同其他六名泛民议员一起投下白票，以抗议被部分舆论视为“小圈子选举”的特首选举。

2016年1月，他被拒入境澳门，并称当局给出的理由是对“内部保安的稳定构成威胁”。由于香港当时发生“旺角骚乱”，正值高度敏感时期，他怀疑这是构成他不获入境的真正原因。

许智峯：

今年38岁的许智峯，尽管相较于上述两人年轻不少，但从政经验一点都不输他们。

许智峯18岁左右就已加入香港民主党并开始参与政治活动。2011年，他以29岁之姿，击败其他建制派对手，成功出任香港中西区区议会中环区议员。

随后在2016年，许智峯与另一名泛民人士单仲偕一起竞逐立法会香港岛选区的议席，并以高票成功当选。

今年7月，许智峯曾在街头为原定在9月举行的立法会选举拉票造势。（许智峯面簿）

担任议员期间，他曾卷入不少争议性事件，包括涉嫌抢去香港保安局女行政主任手机，更被建制派议员提出谴责议案，欲取消他的议员资格。

许智峯毕业于香港城市大学法律学院，高中时期在加拿大求学。他2016年接受《明报周刊》访问时说，当年在留学期间知道港府计划为《基本法》23条立法，因此决定提早从加拿大返回香港，以亲身投入抗议该法例。

在去年爆发的反修例抗争中，许智峯曾多次公开力挺反修例抗争者。（许智峯面簿）

许智峯上周接受境外媒体专访时说，虽然已没担任立法会议员，但他始终是一名香港人，“作为香港人，我们在抗争运动上不会放弃”。他形容，立法会一直都是“战场”，而他当初会竞选立法会议员，目的就是要为“香港人打仗”。

他说：“可以在反修例抗争运动里有个角色，是我一生人的荣幸。”

网络资料显示，自反修例抗争爆发以来，许智峯曾多次到游行示威现场支持抗争者，以及多次公开质疑警员滥用权力。

