今早被捕的三名香港泛民主派前议员 有何来头？

香港立法会前议员朱凯迪、陈志全和许智峯三人今早被捕,案件与三人早前在立法会三读《国歌条例草案》期间泼撒秽物有关。

港媒报道,三人于5、6月立法会审议《国歌条例草案》期间,在会议室泼洒、倾倒散发恶臭的液体,导致会议暂停。期间,有多名工作人员被液体泼中。

资料显示,这三人都隶属香港本土派,是强调香港主体性和香港文化的政治派系,因多次“出格”举动而被港人和媒体关注。

朱凯迪:

今年43岁的朱凯迪,于2011年正式投入政坛前,曾参与保卫天星皇后码头、反高铁等本土社会运动。

身为无党籍人士的他,曾在个人政纲中倡议“民主自决”、“城乡共生”以及“复兴农耕”。

对于“民主自决”, 朱凯迪接受网媒“独立媒体”访问时解释,他所提倡的自决指的是以民主为基础,不是民族主义,但强调香港的前途,应由所有居住在这个地方的人共同决定。

同时,他也认为修改《基本法》,以及永续自治等,都是民主自决的选项。

至于香港右翼本土派坚决提倡的“民族自决”,他曾向网媒“端传媒”指出,该提法是一个危险的信号,并说道:“你将来自中共的压迫,转化成香港不同族群之间的压迫,不make sense(合理)。右翼本土派是将族群放先于民主......如果香港要民主的话,这条路是不通的。”

他最引人关注的事迹,无疑是2017年带头支持绰号“长毛”的社民连前立法会议员梁国雄,征战行政长官选举,以及在去年反修例抗争者占领立法会大楼时,以中英文向在场媒体表示,“这群抗争者并不是追求普选权”(People here are not even demanding universal suffrage)。

据报道,朱凯迪有关言论随即被在场反修例抗争者反驳,同时受到许多支持反修例抗争的网民鞭伐。

今年8月,港府以冠病疫情为由延后立法会选举一年,现任议员也都延任一年。当时,朱凯迪就主张杯葛及撤出这个过渡议会,认为立法会选举延期,属港府和北京”自保“之举。

陈志全:

今年48岁的陈志全,在今年9月主动卸下立法会议员的职务后,目前仍担任人民力量党主席。

陈志全曾是一名电视电台主持人,于2010年起投入政坛,并在2012年的立法会新界东地方选举中获胜。当选后不久,他即出柜,并表示将会以其亲身经历游说其他议员支持《性倾向歧视条例》,甚至修订《婚姻条例》,为香港同性恋者争取平权。

据报道,2014年“占领中环”运动期间,陈志全曾表态支持。

与朱凯迪一样,他也支持社民连前立法会议员梁国雄出征特首选举,并在选举中连同其他六名泛民议员一起投下白票,以抗议被部分舆论视为“小圈子选举”的特首选举。

2016年1月,他被拒入境澳门,并称当局给出的理由是对“内部保安的稳定构成威胁”。由于香港当时发生“旺角骚乱”,正值高度敏感时期,他怀疑这是构成他不获入境的真正原因。

许智峯:

今年38岁的许智峯,尽管相较于上述两人年轻不少,但从政经验一点都不输他们。

许智峯18岁左右就已加入香港民主党并开始参与政治活动。2011年,他以29岁之姿,击败其他建制派对手,成功出任香港中西区区议会中环区议员。

随后在2016年,许智峯与另一名泛民人士单仲偕一起竞逐立法会香港岛选区的议席,并以高票成功当选。

担任议员期间,他曾卷入不少争议性事件,包括涉嫌抢去香港保安局女行政主任手机,更被建制派议员提出谴责议案,欲取消他的议员资格。

许智峯毕业于香港城市大学法律学院,高中时期在加拿大求学。他2016年接受《明报周刊》访问时说,当年在留学期间知道港府计划为《基本法》23条立法,因此决定提早从加拿大返回香港,以亲身投入抗议该法例。

许智峯上周接受境外媒体专访时说,虽然已没担任立法会议员,但他始终是一名香港人,“作为香港人,我们在抗争运动上不会放弃”。他形容,立法会一直都是“战场”,而他当初会竞选立法会议员,目的就是要为“香港人打仗”。

他说:“可以在反修例抗争运动里有个角色,是我一生人的荣幸。”

网络资料显示,自反修例抗争爆发以来,许智峯曾多次到游行示威现场支持抗争者,以及多次公开质疑警员滥用权力。