港澳办前副主任指香港处训政期 什么是训政期？

中国国务院港澳办原副主任冯巍，前天（17日）在香港律政司举办的《基本法》颁布30周年法律高峰论坛上说，香港“50年不变”指的是社会管理制度和生活方式不变，但香港的宪政体制已发生根本变化。

冯巍还引用孙中山的“军政、训政及宪政”框架，认为香港宪政发展正处于训政期。

何谓训政期？

“训政期”是孙中山于1924年提出的中华民国建国之路中的一个阶段。

训政期起源

1912年，辛亥革命结束后，中华民国即陷入军阀混乱的时代。孙中山认为，其原因之一在于当时的社会对国家建设缺乏经验。因此，他决定在1924年发表《国民政府建国大纲》（又称《建国大纲》）。

《建国大纲》，其实就是孙中山对于其革命实行方法的总结。

《建国大纲》将建设国家的程序分为三个阶段：军政期、训政期以及宪政期。

军政期：

正如上文提到的，辛亥革命结束后，中华民国即陷入内战不断的时代。于是，孙中山在《建国大纲》中规划：“在军政时期，一切制度悉隶于军政之下。政府一面用兵力扫除国内之障碍；一面宣传主义以开化全国之人心，而促进国家之统一；凡一省完全底定之日，则为训政开始之时，而军政停止之日。”

简单来说，军政期是由党来领导军队，动用武力平息动乱和消灭军阀，统一全国。待恢复秩序后，才往下个阶段迈进。

训政期：

这是“以党治国”时期，因为认定民众素质水平不足以行使作为国家主人权力的能力，因此需要由中国国民党代为行使政府职权，以党治国，并对民众的素质进行训练、教导，以开化民心。其最终目的就是，协助各省县筹备自治，与办实业。

宪政期：

结束训政后，进入“还政于民”时期。当全国过半省份完成自治，即全国进入宪政阶段，颁布宪法，由人民选举新的中央政府，而中国国民党也可以功成身退。换句话说，人民已可以行使政权，以宪法治理国家。

所以冯巍想传达什么信息？

以上的内容明确表明了军政、训政、宪政三阶段的演进标准，再回过头来看冯巍的讲话，就不难理解其想传达的信息：

处于“训政期”的香港社会，北京和港府将透过法例等各种措施去“教育”大众，直到他们正确理解“一国两制”，也就是知道及接受《中华人民共和国宪法》和《基本法》共同构成的宪制秩序，清楚明白及接受“香港永远是中国的一部分”。