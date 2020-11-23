黄之锋等三人认罪还押 下周判刑

前香港众志三名成员黄之锋、林朗彦及周庭在庭上就包围警察总部案件认罪后，今天（23日）被法院还押至下周三（12月2日），等待法官判刑。

据香港《明报》报道，三人涉及在去年6月21日包围香港警察总部，被控煽惑他人参与未经批准集结、组织未经批准集结等三项罪名。黄之锋及林朗彦今天在西九龙裁判法院承认控状，周庭则在今年7月认罪，法庭也裁定三人罪名成立。

黄之锋走入被告栏前，高喊：“各位顶住加油，我知道外面更加辛苦，努力！”他上庭前说，三人面对即时还押或判刑，并在《香港国安法》打压及“白色恐怖”之下不会放弃。

黄之锋呼吁香港民众在民主运动的低谷互相扶持。林朗彦则说，香港警察的合法性“完全崩溃”，“包围警总究竟是罪案，还是争取民主的必要之举，相信香港人心里有答案”。周庭说自己可能面对人生第一次监禁，对未来感不安。

黄之锋昨天提到，在检视控方证供并征询律师意见后，他与周庭和林朗彦决定承认所有控状。

据香港01报道，黄之锋在面簿上说，他对香港人仍充满信心，并说即使没有议席、议会和选举，他们还可以为这个共同体做更多的事情，所以他昨晚发布“工作报告”，盘点和回顾五个月来的政治工作，希望能证明在《香港国安法》下的民主运动仍大有可为。他也引用圣经字句“患难生忍耐．忍耐生老练．老练生盼望”，提到今日的付出“总能铺垫成凯旋归来的道路”。

周庭昨天也在社交网站发文，提到如果她因包围警总案件被判入狱，这将是她人生第一次进入监牢，坦言有点感到害怕，“虽说已有心理准备，但还是有一点点害怕。不过，比起很多朋友们，我所承受的已经很少。一想到这点，便会努力让自己勇敢面对。”

周庭也说，即便能平安度过今天，12月2日也要就《香港国安法》案件到警署报到，“难关一浪接一浪，只希望自己能继续保持坚毅的心志。”