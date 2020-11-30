华春莹称丁真拥有灿烂的笑容

中国藏族青年丁真因质朴的外表在网上走红后，外交部发言人华春莹昨晚（29日）在推特上传丁真的照片，并形容丁真拥有“灿烂、阳光般且天真无邪笑容”。

Tamdrin #DingZhen recently became a social media star after a photo of his bright, sunny and innocent smile had gone viral. pic.twitter.com/IKd2kw8ixu — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 29, 2020

华春莹也在推特上发布了丁真与友人在高原上骑马的GIF图像。

11月中旬，来自四川省甘孜州理塘县的丁真，因一段“野性与纯真并存”的短视频在抖音平台意外爆红。摄影师当初找丁真临时顶替其父亲与弟弟拍摄，不料掀起“丁真现象”。

丁真在走红后，不仅成为文化旅游代言人，也被多家媒体与企业追捧。但有分析担忧，丁真在“流量为王”的消费时代将很快被资本榨干。