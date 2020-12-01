中国使馆称澳官员致电对赵立坚推特事件表达不满

中国驻澳大利亚大使馆谴责澳洲外交贸易部秘书长孙芳安昨天（11月30日）致电中国大使成竞业对赵立坚推特事表达不满，并指部分澳洲执政人物在这起事件上“错误解读和过度反应”。

使馆今天（12月1日）在官网上提到，成竞业“坚决拒绝”孙芳安（Frances Adamson）的“无理指责”，并指部分澳洲执政人物和媒体“咆哮”，目的是“转移公众对澳军在阿富汗暴行的关注”，以及将中澳双边关系恶化的责任诿过于中国，并猜测“也许还有一个企图就是在澳煽动民族主义情绪”。

使馆发言人说：“澳方的做法显然无助于双边关系的重启，我们奉劝澳方正视澳军在阿暴行，将有关肇事者绳之以法，还遇害者以公道与正义。”

澳洲政府并未就两人的通话做出回应，但澳洲《悉尼先驱晨报》报道，孙芳安和成竞业之间的通话属于“私人通话”，中国使馆公开通话内容的做法违反“外交礼节”。

中国外交部发言人赵立坚昨天在个人推特账号上发布中国画家“乌合麒麟”的一幅讽刺漫画，漫画中一名澳大利亚士兵用刀抵着一名儿童的喉咙。赵立坚在推文中说，对澳洲士兵在阿富汗屠杀平民和囚犯感到震惊，“我们强烈谴责这一行径，并呼吁追究当事者的责任。”

澳洲官方11月发布的一份报告指出，在阿富汗服役的澳洲特种部队被控涉及39项对阿富汗囚犯、农民和其他平民的非法杀戮。

针对澳洲总理莫里森（Scott Morrison）就这幅漫画要求中国道歉，中国外交部另一名发言人华春莹昨天反驳说，澳洲政府才应该向阿富汗人民正式道歉。