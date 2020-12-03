许智峯在丹麦宣布流亡 退出香港民主党

香港民主党前立法会议员许智峯今天（3日）香港时间晚上8时许在个人面簿发表声明，正式宣布流亡，并退出香港民主党。

他宣称仍未决定在哪个国家停留，也“没有寻求任何国家的庇护落脚”，当前要先安顿家人，计划家人的未来。

许智峯11月30日（周一）前往丹麦，父母妻儿昨晚也离港，去向不明，引发他将向丹麦寻求政治庇护的揣测，但他回应时坚称自己的行程属公务参访，主题是气候转变。

不过，他今晚8时许在个人面簿发表声明，正式宣布流亡，并退出香港民主党。

他在声明中表示，自《香港国安法》实施后，自己曾“希望像去年般再在街头抗争”，不过发现“不太可能做到”。

他解释，选择流亡，是要在自己的岗位上力所能及地反抗，“继续为香港发声，让全世界继续听到香港人挣扎中的呐喊”。

许智峯说，他要在“在外地自由的空气中，换取香港人应有的言论自由”，并强调自己“永远不会移民”。

他最后指出，自己仍未决定在哪个国家停留，也“没有寻求任何国家的庇护落脚”，不过当前要先安顿家人，计划家人的未来。

此前港媒指出，许智峯的父母、妻子及两名年幼儿女12月2日晚已经离开香港。当时许智峯对此回应称政治人物的家庭生活毋须向公众交代，因此不会透露任何有关其家人的资讯，呼吁大众毋须揣测。