美国制裁澳门黑帮头目“崩牙驹”

美国财政部12月8日公布新一轮制裁，名单包括原名尹国驹的澳门江湖猛人“崩牙驹”及三个与其有关的企业或组织。美方称，该轮制裁是为了针对参与贪腐活动的个人与他们横跨非洲、亚洲多个国家的网络。

据香港01报道，美国财政部称这轮制裁是依据《全球马格尼茨基人权问责法》（Global Magnitsky Act）推行。名单显示，新受制裁对象有三名个人，包括尹国驹（Wan Kuok Koi），美方并将其称为Broken Tooth。另外两名个人为一名吉尔吉斯（Kyrgyzstan）人及一名利比里亚（Liberia）人。

美国财政部的声明指崩牙驹是三合会组织“14K”头目，为其中一个在全球最大的中国有组织犯罪集团，从事贩毒、非法赌博、诈骗、人口贩运等一系列不法活动。美方指，14K在西太平洋岛屿国家帛琉（Palau）也从事类似违法活动。

美方声明又指崩牙驹是中国全国政协成员，但目前根据公开资料，崩牙驹并非政协委员。

制裁名单上也有三间受制裁企业或组织，包括设于香港的东美投资集团有限公司、设于帛琉的Palau China Hung-Mun Cultural Association，以及设于柬埔寨的世界洪门历史文化协会，美方称，它们由“崩牙驹”拥有或控制，例如“崩牙驹”2018年在柬埔寨成立世界洪门历史文化协会总部。

财政部称，美方会封锁受制裁者在美国境内的所有资产，必须报告给外国资产控制室（OFAC），受制裁者在美国拥有50%或以上权益的公司，也会遭到封锁。美方也禁止美国人与这些受制裁者交易。