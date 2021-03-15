下午察：近10年最大沙尘暴 带来了什么警示？

北京、内蒙古等地今天（3月15日）遭受近10年来最大的一次沙尘暴。许多人早上醒来，发现窗外风沙蔽日的景象既陌生又熟悉。

陌生，是因为中国的沙尘治理逐渐取得成效，北京近年来的沙尘日数明显下降。熟悉，则是因为沙尘暴曾长期困扰北京、甘肃、内蒙古等北方地区。

在这次沙尘暴的起源地蒙古，极端的恶劣天气更是已导致六人死亡，80多人失踪。

而面对黄沙漫天的情景，中国网民则纷纷上网留言，表示已有多年没看到这样的景象，同时自嘲今早的情况仿佛置身于科幻电影场景中。

3月15日沙尘暴的影响范围。（中国气象台）

沙尘暴的治理情况

沙尘暴是中国北方春天常出现的天气。曾有网民戏谑，称南方的二月春风似剪刀，北方的春风是“青龙偃月刀”。

新华社2019年曾引用北京观象台沙尘数据，指出北京沙尘最严重的时期是在20世纪50年代，当时春季沙尘日数平均多达26天。

到了60年代至80年代，沙尘日数有所下降，在10至20天之间波动。90年代以后至21世纪初，沙尘日数明显下降，在五至七天左右。

2010年以后，北京平均沙尘日数在三天左右，京津冀沙尘暴频率降至每年0.1天。

另一组来自中国天气网的数据显示，上世纪60年代中国强沙尘暴天气过程约为48次；2000年至2009年，这一数字减至21次；2010年至2019年，中国出现强沙尘暴天气过程仅有11次。

这些数据都显示，中国的沙尘暴问题从上个世纪至今，其实在逐步缓和。

部分原因或许是在于中国政府从1978年开始在西北、华北、东北三地兴建森林带，形成一条西起塔里木盆地、东至松嫩平原西部的万里风沙带。这不仅减缓日益加速的荒漠化和水土流失进程，同时也阻挡了沙尘暴侵袭京津冀等地。

北方防沙带在中国生态环境治理中的地理位置。（新华社）

为何“十年罕见”？

那么为什么今年的沙尘暴来得如此猛烈？

中国气象局环境气象中心主任张碧辉今天向新华网解释，这是因为最近一段时间中国西北和蒙古等地气温偏高，降水较少，地表条件非常有利于沙尘天气发生。同时，受较强蒙古气旋影响，中国西北、华北、东北都出现大风天气，为沙尘暴提供非常好的热力和动力条件。

张碧辉分析，本轮沙尘暴不仅强度大，而且影响范围非常广，现已波及西北及华北地区。

同时，中国工程院院士、中国气象科学研究院研究员张小曳向《中国新闻周刊》分析，由于蒙古气旋太强，这次的沙尘暴已经产生一个超强的、大范围的“亚洲沙尘暴”，将影响亚洲多国。

他也指出，风的强弱基本上有20至30年的周期，2002年北京曾出大的沙尘暴，此后风一直处于变弱的过程中。因此，张小曳认为中国目前或进入一新的强风周期，未来将出现沙尘暴新的活跃周期。

专家认为中国未来或将进入沙尘暴新的活跃周期。图为3月15日笼罩在沙尘暴中的北京CBD。（读者提供）

生态环境治理 道阻且长

这次的沙尘暴除了影响内蒙古、北京等地，甘肃、陕西等也都是重灾区。

今年1月，甘肃敦煌曾被官媒踢爆生态防护林遭遇大面积“剃光头”式砍伐，林地被用来种植葡萄，令敦煌防沙的最后屏障几近失守。事件调查结果还未出炉，万亩防护林如果真被砍伐，将加剧当地沙漠化风险，给当地制造一场生态灾难。事件引起中央重视，生态环境部也派副部长实地调查。

而就在上周，中国生态环境部长黄润秋亲自带队突击检查唐山的钢铁企业时，发现在该市已启动重污染天气Ⅱ级应急响应的情况下，仍有四家钢铁企业高负荷生产，并造假生产记录。这四家企业过后被行政处罚，相关负责人也被拘留。

上述案例都凸显出中国在生态环境治理与保护方面所面对的挑战，其中既涉及环保与经济的拔河，也涉及中央与地方步调是否一致的问题。

必须承认，高层对于环境治理方面的问题非常重视。中国国家主席习近平去年9月22日在联合国大会上提出，中国将争取在2060年前实现“碳中和”；今年全国两会上公布的十四五规划和2035年远景目标纲要中也提到，要深入开展污染防治行动、持续改善京津冀及周边地区的空气质量、完善中央生态环境保护督察制度。这都是在为未来中国环境治理明确方向。

然而，如果地方政府或企业对于中央的要求充耳不闻或阳奉阴违，生态环境的治理依然会让位给经济数字。

今天的沙尘暴正如一个恰好出现的警醒，中国的生态环境治理虽然已有小成，但依然道阻且长。

中国的生态环境治理虽然已有小成，但依然道阻且长。图为3月15日北京街头戴口罩防风沙的行人。（新华社）

答案在风中飘荡

更值得注意的是，沙尘暴等极端天气不分国界，影响的并非只是一个省或一个国家。 正如这次的沙尘暴，虽然如中国专家所说，源于蒙古戈壁沙漠及内蒙古的沙漠， 但最终影响的包括蒙古、中国、韩国等众多亚洲国家。

这意味着如果在未来要有效控制或预防类似极端天气，中国更需要在区域内起到领头作用，与其他国家分享、推广自己在环境治理的成功经验，从源头上防控问题。

这不仅帮助解决生态环境问题，同时也具有更大的政治意义，能够向世界证明中国有能力及意愿与其他国家携手，克服共同面对的问题，为全球的发展与稳定做出看得见的贡献。