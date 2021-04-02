台列车出轨致50死 包括六岁女童

22:00 【联合新闻网】台湾行政院指示，明天开始台湾下半旗三日，以示悼念追思。

21:00 【台铁面簿】台湾铁路管理局将死亡人数更新为50人（48现场死亡，两送医后宣告死亡），并指出经二次搜索后无人员受困，支援的各县市人力任务结束归建，留特搜及花莲特搜协助运安会处理现场。

20:53 【自由时报】台湾行政院长苏贞昌今晚在面簿发文称，台铁事故的相关责任，一定会在救援与抢修工作后，由独立的调查机构尽速厘清，给台湾人一个交代。

19:53 【联合新闻网】台铁晚上7时召开记者会下修死亡人数，目前总共造成51人丧命，包括司机与助理司机，其余49名皆为乘客，包括一名法国人。台铁也公布，列车当时载有492名旅客、一名司机、一名助理司机、一名列车长以及一名清洁员，共计496人。

19:50 【路透社】日落后，列车出轨现场的抢救工作依然在进行中。

列车出轨现场的抢救工作日落后依然在进行（路透社）

19:19 【联合新闻网】民进党发声明公布，原订11日展开的施政说明会相关活动场次将暂缓举办，各级党公职人员全力投入相关救援与协助工作。声明还说，民进党与全体台湾人同感哀恸，愿伤者平安，逝者安息。

19:00 【自由时报】多个驻台机构，包括美国在台协会、欧洲经贸办事处、英国在台协会、澳洲驻台办事处、法国在台协会等，皆在面簿贴文对台湾表示慰问；其中，日本交流协会先后转贴前首相安倍晋三、现任首相菅义伟推文，向伤者与罹难者家属致意。

17:54 【TVBS新闻网、联合新闻网】死亡人数增至54人，超过150人受伤。最年轻死者为年仅6岁的杨姓女童。

救援人员将一具遗体抬出隧道。（路透社）

17:50 【林佳龙面簿】台湾交通部长林佳龙今天在列车致命脱轨意外发生后于面簿发表声明，对于“努力不够”向台湾民众道歉，并强调他理当必须承担一切政治责任。

17:04 【自由时报】综观台铁近40年严重交通事故，太鲁阁号列车致命意外可能是史上伤亡最惨重的意外。

救援人员在隧道内切割出轨的列车，尝试搜救。（法新社）

16:27 【联合新闻网】台湾铁路管理局公布，国家运输安全调查委员会还在调查太鲁阁号出轨事故，并预计受影响的路段需要七天的时间才能抢通。

16:03 【联合新闻网】死亡人数增至48人，118人轻重伤送医。花莲警方公布，车厢内有40具遗体，其中七具已经移出，另一名死者则是送医不治。

本次意外可能是台铁史上伤亡最惨重的意外。（路透社）

15:52 【联合新闻网】台湾总统蔡英文将在今天（2日）下午4时前往台铁灾害应变中心进行视察，以了解与太鲁阁号列车致命出轨意外有关的情况。

15:48 【央视新闻】大陆国台办发言人马晓光表示，大陆有关方面高度关切和关注后续救援进展，并向事故造成的伤亡人员表达哀悼和慰问。

15:20 【Facebook】资深媒体人、国民党高层赵少康在Facebook发文，痛批台铁“沉痾”，呼吁执政者负责。赵少康在文中表示，2018年普悠玛号的事故悲痛仍未从心中抹去，今早又接到太鲁阁号408车次在花莲县大清水隧道出轨的消息，截至中午失去生命征象已超过30人，闻此噩耗令人大悲无言。他强调，“运输安全”是一个政府最基本的责任，台铁历史悠久，却因为公营机构的沉痾，“薪资过低、常态过劳、设备老旧、安全措施不足”成常态已是人尽皆知，这是无论是否发生事故都该解决的问题，希望执政者负起政治责任并把应尽的改革落实。

救援人员帮助被困乘客离开隧道。（法新社）

14:38 【Facebook】美国在台协会（AIT）在Facebook页面上发文，向事故伤者、罹难者、家属致意。贴文说，美国在台协会向今天太鲁阁号事故的伤者、罹难者、家属及受影响的民众致以最深切的慰问及哀悼。在这个艰难的时刻，AIT希望台湾人民都能够得到慰藉及平安。

列车出轨后，在隧道内侧翻，救援人员只能从列车上方的空间通过。（法新社）

14:16 【中国时报】消息人士指出，太鲁阁号列车行经事发路段时，几乎都以全速前进，时速约125公里，加上两隧道间视野较差，不排除当司机员看到工程车时，已来不及反应。台铁也证实，新婚没多久的袁姓司机员已殉职。

一辆开往台东的太鲁阁号列车今天（2日）出轨，左图为隧道内的列车头，一半已撞毁。右图为隧道入口处的残骸。（互联网）

12:54 【联合报】无生命迹象人数已增加至37个，太鲁阁号司机员疑似身亡。台铁内部人士称，太鲁阁号撞上工程车工程车“照理说不该停那”。台铁局也说，不排除向厂商求偿。

部分受困旅客需要从隧道中步行疏散。（路透社）

12:30 【中国时报】警消人员证实，伤亡集中在第7、8节车厢，目前至少36人无生命迹象、72人待救援。另据当地消防局回报，出事列车全车乘客约350人，若加上站票，整列车将近500人，已疏散逾百人，警消正全力抢救其余受困乘客。

11:50 【自由时报】台铁局表示，太鲁阁号是撞上台铁局的工程车，而非车辆、轨道问题导致出轨。

11:32 【自由时报】台湾交通部长林佳龙已赶往事发现场。现场并陆续有事发隧道内照片公布。搜救人员依然无法联系上司机等人。

隧道内照片显示，出轨列车车头一半被削毁。（互联网）

11:22 【联合新闻网】台湾行政院长苏贞昌稍早致电林佳龙、徐国勇两位部长，对现场伤亡状况以及危机处理进行了解，并指示两位部长，务必亲自指挥调度，优先援救受困民众，并请卫福部全力协助各医院进行伤患的救治，尽快恢复交通，降低连假旅运影响，并掌握现场状况，尽速厘清事故发生原因。

10:40 【联合新闻网】花莲县消防局通报，10时31分已疏散1至4车厢约80至100人，轻伤约20人待送医、重伤三人已送医、目视无生命征象约四人，5至8车厢因变形无法顺利进入，持续抢救中。

台湾清明连假首日，一辆开往台东的太鲁阁号列车，行经花莲秀林乡和仁路段时，在大清水隧道内发生事故，两节车厢出轨。当地消防部门表示，至少四人丧命，超过20人受伤，其中三人伤势严重。

列车出轨后疏散的乘客。（互联网）

综合联合新闻网、自由时报等报道，花莲县消防局10时20分通报，台铁太鲁阁号408车次（树林往台东）于花莲县大清水隧道出轨，造成车辆擦撞隧道壁、第四至五节车厢变形。

现场疑似变形的列车部件。（互联网）

花莲县消防局已出动12车35人赶往现场进行救援，新北市也支援10台救护车。

根据通报，出事列车共八节车厢，搭车乘客约350人，第一至三车厢已疏散约60人，四至五节车厢变形抢救中，初步目视多人无生命征象。