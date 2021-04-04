台媒社评：林佳龙下台是最起码的究责

台湾铁路太鲁阁号列车周五（2日）出轨，截至昨天累计造成51人死亡，188人轻重伤，酿成台铁73年来最严重事故。台总统府今天证实交通部长林佳龙口头请辞，但强调“现在不谈这个问题”。台湾舆论则呼吁就事件追责，并批评民进党政府无心改革。

台媒《中国时报》昨晚刊登社评，直言“台铁组织文化已烂到根”，批评意外发生后台铁第一时间的反应是向承包商究责索赔。同时，评论也指林佳龙请辞只是“最起码的标准”，呼吁要继续追责，避免类似意外再度发生。

评论指意外发生后，蔡英文政府也只是表达遗憾、道歉等制式反应，无心于真正的改革，以致变成“铁路不仁，以人民为刍狗”的荒谬结果。

2018年台湾发生“普悠玛”列车出轨意外，导致18人死亡、超过215人受伤的惨剧后，当局隔年成立“运输安全调查会”，台铁也声称进行改革整顿。然而，普悠玛事故的调查报告一直到去年10月才出炉。当时报告指出，台铁局有18项缺失，背后原因都与台铁安全制度有关。

评论指出，台铁没有风险意识，不仅各级员工受到影响，底下的承包商自然也会有样学样、态度散漫，否则也不会发生工程车停在斜坡上，还疑似没有拉好手刹车的离谱事。

台铁前任局长张政源今年初退休后，该职便由交通部次长祁文中代理三个月迄今。

更有报道指出，这次出轨事件发生后，台铁有主管建议带风向，把责任推给承包商和监造商。台铁回应，这仅是幕僚建议，台铁会实事求是，该负的责任绝不会逃避。

因此，《中国时报》评论认为，承包商未落实车辆安全措施只是表象，真正的问题在于民进党把所有的心思与资源都花在对抗大陆，权力斗争、洗脑大内宣和舆论塑造上，台湾经济民生政策等治理问题反倒成了其次。

在民进党内派系的运作需索下，政府大小职位成了各方政治势力分配利益的权力竞技场，不尊重专业，用人为酬庸，几乎是现实的常态。

评论最后直言，交通部长林佳龙辞职是“最起码的标准”，甚至认为连苏贞昌辞去阁揆也不为过。