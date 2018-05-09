裕廊区域线2026年起分阶段通车

我国第七条地铁线—裕廊区域线，将从2026年起分三个阶段通车。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早到兴建中的坎贝拉地铁站视察时宣布，裕廊区域线（Jurong Region Line，简称JRL）将是一条高架地铁线，共建有24个地铁站，全长24公里，比五年前宣布的还要长约4公里。

不过竣工日期比之前预计的要迟约一年。

这条侧重应付西部发展的新地铁线，将连接蔡厝港、文礼以及未来新发展的登加（Tengah）新镇，列车也会直接开到南洋理工大学校门前，并衔接裕廊工业区和新发展的裕廊创新区（Jurong Innovation District）。

许文远相信，裕廊区域线将彻底改变整个裕廊的发展。

他透露，这条新地铁线的两个转换站将设在蔡厝港和文礼，这将有助舒缓蔡厝港和裕廊东转换站繁忙的客流量，为乘客提供更多路线选择。

它也将协助落实政府要分散市区商业活动的策略，鼓励西部居民减少用车。

他说，这条新地铁线将有助当局把裕廊湖区（Jurong Lake District）发展为中央商业区以外的最大商业枢纽，也可助推动裕廊创新区发展为新一代的工业区。

加上新隆高铁系统，乘客不只在西部出行更方便，也可搭高铁列车到马来西亚。

“当这些计划全部落成后，裕廊将会是一个绿意盎然的濒水商业中心，有良好的公共交通连接，以及提倡活跃通勤的设施。这是我们对裕廊的愿景。”

不过，他也指出，要落实这个愿景，施工期间难免会带来不便之处，他吁请公众多加体谅及给予耐心和支持。

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