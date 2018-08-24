申明浩：新加坡将在粤港澳大湾区建设举足轻重

广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院院长申明浩认为，新加坡将在科技创新、贸易枢纽、以及金融中心三个领域，在粤港澳大湾区的建设中扮演重要角色。

申明浩今午接受《联合早报》访问时表示，新加坡在全球创新指数排第六，很多创新投入排在第一位。同时，新加坡也是国际贸易枢纽，海上贸易的通道。另外，新加坡也是全球领先的金融中心。这三点在粤港澳大湾区的建设中缺一不可。

他解释称，新加坡和粤港澳大湾区是一个贸易价值链上两个重要的枢纽。粤港澳大湾区本身也是一个贸易中心，也有香港深圳广州三个贸易枢纽，在贸易枢纽的作用上，跟新加坡是互相促进的。

申明浩表示，粤港澳大湾区未来发展的目标要成为一个创新领先的湾区，现在广深科技走廊汇集了一万多家的高科技企业，新加坡也集中了大量的高科技企业，跟粤港澳的高科技走廊一脉相承，未来合作空间比较大。

在金融方面，他表示，港深都有自己的交易所，高科技上市公司非常多，但广州高科技上市公司比深圳少很多，市值比较低。超过百亿（人民币，下同，20亿新元）的只有38家企业，超过千亿元的只有两家，很大程度上是因为金融资源的支持不够。新加坡作为金融中心，是广州发展带动高科技产业链需要的一环。

了解订户特惠