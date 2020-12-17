13年前失踪艺术学院学生已被害 一男嫌犯今面控

（早报讯）警方成功侦破13年前的本地失踪悬案！

警方今早（12月17日）发文告指出，一名35岁男子涉嫌在2007年6月30日，在马林台组屋连同一名男友人，杀害19岁的艺术学院学生张玮凌，今天将被控谋杀罪。

zaobao.sg之前报道，张玮凌（洋名Felicia）是拉萨尔艺术学院一年级的学生，她在2007年6月29日傍晚6时许，告诉家人要回学校后就再也没回家。

家人在同年7月3日报警，警方当年的调查发现，组屋电眼拍到张玮凌在离家后连同两名男子走进组屋电梯，接着便下落不明，警方把此案列为失踪案处理。

根据警方文告，警方多年一直都在跟进这起失踪案件，并在今年7月把此案转由刑事侦查局的特别罪案调查组（Special Investigation Section，简称SIS）继续跟进。

特别罪案调查组通过张玮凌失踪时携带的随身物件，成功找到新线索，查出张玮凌可能在马林台组屋的单位内被杀害。警员进一步调查并掌握足够证据后，在本周二逮捕其中一名35岁的男嫌犯，并将在今天下午将他控上庭。

另一名男嫌犯目前相信人在国外，警方仍在调查他的下落。

这起案件当年引起社会关注，家人召集约200名亲友印海报，到全岛各处找人，朋友也在网上寻人，不过13年来都没有下文。