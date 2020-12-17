失踪13年悬案变命案 35岁男子被控谋杀

（早报讯）失踪13年，悬案变命案，35岁男子今被控谋杀！

35岁男子阿莫丹尼尔（Ahmad Danial Bin Mohamed Rafa'ee）涉嫌在2007年6月30日，在马林台第19座组屋连同一名男友人拉吉尔（Ragil Putra Setia Bin Sukmarahjana），杀害当时只有19岁的艺术学院学生张玮凌。阿莫丹尼尔今午在谋杀的罪名下被控上国家法院。

zaobao.sg曾报道，张玮凌（洋名Felicia）是拉萨尔艺术学院一年级的学生，她在2007年6月29日傍晚6时许告诉家人要回学校后就再也没回家。

家人在同年7月3日报警，警方当年的调查发现，组屋电眼拍到张玮凌在离家后连同两名男子走进组屋电梯，接着便下落不明，警方把此案列为失踪案处理。

警方发出的文告中提到，特别罪案调查组（Special Investigation Section，简称SIS）通过当年的电眼画面以及张玮凌失踪时携带的随身物件，成功找到新线索，并查出张玮凌可能在离家当天晚上便在马林台组屋的单位内被两名男子杀害。警员进一步调查并掌握足够证据后，在本周二逮捕35岁的男嫌犯，并在今天将他控上法庭。

文告中也提到，警方当时调查此案时，被告和男友人都坚持张玮凌于2007年6月30日凌晨时分自行离开马林台第19座组屋的单位。

根据刑事法典第302节条文，谋杀罪名一旦成立，被告可被判死刑。

控方要求将被告还押一周协助调查，案展12月24日再度过堂。