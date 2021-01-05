狮城留学生遭骂“病毒”伦敦遇袭 15岁英国少年罪成

（早报讯）狮城留学生在伦敦街头遭袭击，15岁英国少年辩称攻击并无种族动机，当下也没提到“冠病”，法官凭数目击者的证词推翻，裁定他罪名成立。

zaobao.sg日前报道，在英国伦敦修读法律的狮城留学生莫显强（24岁），于去年2月24日晚上路过伦敦牛津街时，疑因冠病疫情引起的种族歧视，被一群青少年打成重伤，事件引起广泛关注。当地警方随后逮捕两名年龄分别为15岁和16岁的涉案少年。

由于少年未成年，法庭谕令媒体不得报道任何或会泄露他身份的资料，包括他的姓名。

据当地媒体报道，15岁少年事后被控上庭时，在9月份承认蓄意重伤莫显强，不过当时控辨双方的争论关键在于攻击是否出自于种族歧视，并有了分歧。辩护律师辩指少年并非在种族动机蓄意重伤他人的罪名下被控。但控方反驳认为此次攻击显然是恶意的，并指莫显强是因种族歧视而被无端袭击。

莫显强指，当时听见少年的友人提到冠病，转身看了他们一眼，但友人却表示：“你最好不要看着我”，随之挥了一拳。

少年事后也参与，对他拳打脚踢，还表示：“我的国家才不要你的冠病病毒。”

据莫显强的医疗报告，他的颧骨和鼻子骨折。去年12月，少年不承认出自种族动机蓄意重伤他人，但案件经过审讯后，昨日法官判他罪名成立，并指袭击是在未受到挑拨之下的一种歧视行为。

少年庭上称从未提及“冠病”，但站在几米外的路人供称，纷听见“病毒”和“冠病”的字眼。

法官表示众多目击者都听见，认为少年供词不可信。

少年目前保释在外，案展至本月27日下判。据之前报道，另一名16岁被捕少年已获释，当局不会对他采取进一步行动。