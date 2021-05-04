轿车被指不让路阻救护车“救命” 龟速司机挨轰“不醒目”

（早报讯）救护车救人刻不容缓，分分秒秒皆关键，可即便救护车大声鸣笛，在快速公路最右边车道上行驶的汽车却仍然不让路，导致救护车需驶入中间车道超车，网民轰汽车司机“不醒目”。

面簿页面“Beh Chia Lor”昨天（5月3日）上载这段行车记录仪的视频，引起网民热议。

视频显示，一辆开着警笛的救护车，紧跟在一辆挡在前方龟速前进汽车后面。即便救护车的警笛声大响，这辆汽车司机却偏偏不让路，让救护车最后无奈驶入第二车道超车。

网民纷纷留言指责这名司机的行为，截至今午已经有超过130个留言。

网民Simon Tay留言说：“我就是一个活生生的例子，我曾被开着警笛的救护车紧急送往医院，而在急诊室的时候我的心跳停止了！如果我还在路上的时候心脏停止跳动，我不知还能不能在这里留言。紧急情况确实是分秒必争的！”

《联合晚报》去年报道，民防部队在2009年曾接获33起阻碍救援车辆的通报，这个情况虽然逐年获得改善，但民防部队前年还是接获八起阻碍紧急车辆的通报，显示国人的相关意识还是可以进一步加强。

公路交通法令在2017年12月1日修订以来，民防部队的救护车便开始享有豁免权，能在紧急时刻闯红灯或非法U转。

前年6月1日起，享有豁免权的紧急车辆进一步扩大到消防车、红犀牛轻型消防车及消防医疗车，以方便这些车辆能更及时地应对紧急医疗状况、火患等救援行动。

与此同时，阻碍紧急车辆的罚款金额也在去年4月1日起调高，违例的车辆罚款从130元调高到150元，重型车辆的罚款则从160元调高到200元。违例的司机还会被扣4分，甚至可能被控上法庭。