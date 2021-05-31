6月1日起 40万名学生将陆续受邀接种冠病疫苗

（早报讯）本地学校及高等教育学府超过40万名学生，明天（6月1日）起将陆续收到邀请接种冠病疫苗。学生最早可在6月3日接种。

考虑到今年下半年考N水准、O水准及A水准会考的考生必须应付考试，他们会优先收到邀请，好让他们有更大灵活度预约接种疫苗的时间。

教育部长陈振声今天在抗疫跨部门工作小组记者会上宣布这项消息时说：“教育部希望与家长合作，让符合医疗条件的学生早日接种疫苗，以达到我们所谓的三个‘安’。第一，师生安康；第二，学校安全；第三，家长安心。”

接下来两周，其他符合条件的全日制课程学生也会陆续收到邀请。年满12岁，今年参加小学离校考试的学生也会受邀接种。

卫生科学局早前已批准让12岁至15岁青少年接种辉瑞疫苗。教育部今天发布文告指出，研究显示，辉瑞和莫德纳疫苗分别可让12岁及以上，以及18岁及以上者安全使用。有鉴于比，政府只让18岁以下的学生接种辉瑞疫苗；18岁及以上的学生则可以选择辉瑞和莫德纳疫苗。

学生以及学生家长或监护人会收到简讯，简讯中会有一个可让他们上网预约接种疫苗的链接。所有18岁以下的学生只能预约到提供辉瑞疫苗的接种中心接种。至于其他学生则可更灵活地通过全国预约系统预约适合的接种时间和地点。

18岁以下的学生接种需要家长或监护人同意，才能预约接种。12岁以及特需学生到接种中心接种时必须由家长或监护人陪伴。至于13岁及以上的学生，则无需家长陪伴到接种中心，但家长也可以这么做，但他们会被安排在接种室外的家庭成员等候区等候，以避免拥挤的情况。