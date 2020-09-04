特朗普鼓励支持者尝试进行两次投票

（早报讯）美国总统特朗普呼吁其支持者尝试进行两次投票，他声称，这是确保选票获得计算的唯一方法。选民蓄意进行两次投票为非法行为。

路透社和法新社报道，美国大选关键州之一的北卡罗来纳州将在周五（4日）率先开始进行邮寄投票。

特朗普周三在威明顿接受WECT电视台访问时说，选民进行邮寄投票后，11月3日投票日应到投票站尝试再投一次票，以检查邮寄选票是否真的可信。周四，特朗普又在推特上连发两条推文，再次呼吁北卡罗来纳州选民这么做。

特朗普说：“你们无法确定你们宝贵的选票会不会被计算。”

面簿和推特在特朗普的两条推文贴上警告标签。推特表示，两条推文特别是鼓励民众投票两次的推文违反其公民诚信政策。

民主党籍的北卡罗来纳州总检察长斯坦发推文说，特朗普“公然鼓励”北卡罗来纳州选民“违反法律以帮助他在我们的大选中制造混乱。”

斯坦说：“请大家务必投票，但绝对不可以进行两次投票！我将会竭尽全力维护人民在11月（大选）的抉择。”

邮寄投票在美国已有100多年历史。受2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行影响，本届大选，全美50个州都提供邮寄投票选项，只是规模各异。其中九个州和华盛顿特区选择了“全邮寄投票”。