威廉和哈里王子谴责BBC记者以欺诈方式采访母亲戴安娜

（早报讯）独立调查称英国广播公司（BBC）记者巴希尔以“欺诈”手段，获取采访英国已故王妃戴安娜的机会。威廉王子周四（5月20日）谴责巴希尔利用欺骗手段取得专访机会，并指该报道使母亲在最后那几年陷入“恐惧、偏执和孤立”。

英国最高法院退休法官戴森勋爵周四发表独立调查报告称，BBC《广角镜》前记者巴希尔（Martin Bashir）以“欺诈”手段获得采访戴安娜王妃的机会，违反BBC编辑指引。BBC也没能在事件中持守“高标准的诚信和透明度”。

路透社报道，针对有关母亲的独立报告，38岁的威廉在一份声明中说：“我认为，通过欺骗方式获得采访，在很大程度上影响了我母亲的言词。这次采访是使我父母关系恶化的一个重要因素，而且后来还伤害了无数的人。”

"BBC的败笔在很大程度上促成了她的恐惧、偏执和孤立。我记得与她在一起的最后几年里，这带来了无法形容的悲伤。"

威廉的弟弟哈里同时也发表另一份声明。他在声明中并没有提到BBC的名字，但把更广泛的目标指向了媒体和“夺走母亲生命的剥削文化和不道德行为的涟漪效应”。

“对于那些已经承担某种形式责任的人，感谢你们坦诚。这是迈向正义和真相的第一步。”

威廉表示，这段访谈“实质上建立了不实论述，近25年来被BBC和其他人商业化”，现在“需要好好解决”此事。