塑料袋收费 其他城市怎么做？

新加坡政府最近宣布将规定超级市场向人们使用一次性塑料袋收费，引起不少民众反弹。

有些人认为没有塑料袋会很难包装垃圾，有些人则认为这项举措只会为超市带来额外收入。《联合早报》日前的调查显示，2700个民众中，63.4%不愿为塑料袋买单。

政府为何要对超市的塑料袋开刀？根据新加坡环境理事会统计，2018年本地每年使用约17.6亿个塑料制品，当中包括超市的8亿2000万个塑料袋，相当于平均每人每年向超市索取使用146个塑料袋。

另外，官方数据也显示，我国在2019年丢弃的生活垃圾中，有20万吨就属于一次性的购物袋和打包盒，相当于400个奥林匹克游泳池的容量。

本地超市将对一次性的塑料袋收费，政府计划在下半年展开公众咨询，了解公众对收费模式、收费额等等的看法。（林泽锐摄）

正当我国政府准备对塑料袋收费展开公众咨询，全球其实已有超过60个国家和地区实行“限塑令”，当中不少更对塑料袋收费，以减少人们使用一次性塑料废品。这些地方的成效如何？

台湾

“限塑令”从2002年开始实行，强制大部分商店对塑料袋进行收费，价格一般在新台币一两元（约0.05至0.09新元）。根据2017年行政院环境保护署的数据，从限用塑料袋以来，7大类限用店家的塑料袋年使用量，从原本34亿个减少至14亿个，减幅近60％。

同时，台北市也在2017年规定商家只能售卖市政府推出的“环保两用袋”。所谓“环保两用袋”指的就是买东西的时候可以用作购物袋，回家后可以用作垃圾袋，重复使用。

台北和新北市也有自己的专用垃圾袋。台湾在2000年之前是根据水的用量征收垃圾费，在这之后开始在台北和新北实行“随袋征收”。市民须预先购买和使用指定的垃圾袋或是“环保两用袋”来装垃圾。

图为新北市的专用垃圾袋（左起）、台北市政府的“环保两用袋”，以及台北市专用垃圾袋。（互联网）

台湾也在近几年不断扩大限塑令的适用范围，2017年将管制对象从7类增加至14类，预估受影响商家从2万家增加至10万家。

台湾的目标是在2030年前，全面禁止一次性塑料。

瑞士

当地部分商家从2016年开始对塑料袋收费，每个塑料袋征收5分瑞士法郎（约0.07新元）。虽然金额很小，却有助于改变当地人的消费习惯。

数据显示，2016年瑞士各地的零售店共发放超过4亿个一次性塑料袋，这个数字到了到2018年，大幅减少至5700万，下降近90%。

同台湾部分县市一样，瑞士政府也要求民众购买专门的垃圾袋，把垃圾分类后再丢弃。以瑞士最大城市苏黎世为例，不同容量的垃圾袋，每个收费介于0.85瑞士法郎和5.7瑞士法郎。

日本

从2020年7月1日开始，日本政府透过立法强制规定所有零售商，包括当地三大便利店（7-11、Lawson和FamilyMart）对塑料袋收费。许多店家都把塑料袋价格定在3日圆（约0.04新元）左右，大容量塑料袋的价格较高。

东京的一辆货车卸下大量塑料废品，送去回收。（路透社）

据报道，新法令实施的第一个月，使用商家塑料袋的人就明显减少，但上网购买更便宜的塑料袋的人也激增。

日本每年产生约900万吨塑料垃圾，一次性塑料袋垃圾估计只占约20万吨，比率不高。有评论指出，由于日本零售业者继续大量使用食品塑料包装，这意味着即使日本政府对塑料袋实施收费，日本总体上仍将继续产生大量塑料垃圾。

韩国

由于中国在2018年施行禁止“洋垃圾”入境的新规，这为原本对华出口大量塑料垃圾的韩国造成麻烦，垃圾处理机制出现严重问题，形成一场“垃圾危机”。

于是，韩国政府决定从2019年开始禁止零售商店（包括超市）使用一次性塑料袋，这项禁令不包括用来装海鲜和肉类等湿货的塑料袋。除了1万多家超市全面禁用一次性塑料袋，约1.8万家面包店也不得免费提供塑料袋。

民众到超市和便利店消费，可选择购买50至100韩元（约0.06至0.12新元）的纸袋。在易买得（E-mart）、乐天玛特（Lotte Mart）等大型超市，则可用500到3000韩元租个菜篮，超市会在顾客下次造访时退回全额。

香港

香港环境保护署从2009年起，实行首阶段的“塑胶购物袋收费计划”，为期六年。首阶段计划涵盖3000多个大型连锁超市、便利店及健康护理和化妆品店等零售点。

计划实施一年后，这3000多个零售点所弃置的塑料袋数量，从6.6亿个锐减至1.5亿个。

尽管首阶段计划初步取得成功，计划涵盖范围始终有限。为此，当局决定修法，从2015年4月全面推行塑料袋收费计划，禁止全港所有零售点免费派发塑料袋，并规定商家对每个塑料袋收取至少0.5港元（约0.1新元）。

不过，收费计划的效用随着时间逐年递减。2019年，香港每天产生多达2320公吨的塑料垃圾，其中768公吨是塑料袋，占三分之一。有评论认为，可能是因为塑料袋收费多年不变，使政策对港人的约束力逐年减少。