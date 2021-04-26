冠病疫情一周年 你我有哪些转变？

你还记得一年前的自己，是如何挺过艰难的病毒阻断期吗？过去这一年，你的心境又出现哪些转变？

新加坡政策研究所（Institute of Policy Studies）4月26日发表研究报告，分析新加坡人过去一年在疫情笼罩下，对各种社会和经济议题的态度和情绪变化。

政策研究所是在2020年4月至今年3月与民调公司Toluna合作，展开22轮网络调查，每轮访问至少500名21岁及以上的新加坡籍居民。

zaobao.sg为你整理调查的五大要点：

1. 年轻人比年长者更担心冠病疫苗安全

根据调查，从今年2月上旬至3月中旬，有意接种冠病疫苗的民众从60％增加至67％。不愿接种者则在同期从20％减少至13％。

伴随着民众的接种意愿升高，人们对疫苗的安全性与潜在副作用的担忧也相应减少。在最近一次于3月中进行的调查显示，53％的受访者民众对于疫苗的安全性和副作用感到担忧，比今年1月初的63％低。

不过，当研究员细看相关数据时发现，比起60岁及以上的年长者，年龄介于21至39岁的受访者，对疫苗安全和潜在副作用感到更忧心。

参与研究的政策研究所副研究员沙菲克（Syafiq Suhaini）认为，年长者对疫苗担忧较少，因为他们是政府优先重点关注的对象，当局因此投入更多资源如大量电视和电台广告，向年长者进行宣导，鼓励他们尽早接种疫苗。

至于年轻人，沙菲克说，这一族群因更广泛地阅读网上的相关新闻和信息，如疫苗的缺点或不足，因此对接种有所保留。

2. 比起疫情初期 人们更轻松乐观

本地冠病疫情大致稳定，多数经济和社会活动恢复进行，人们的精神状态和态度也跟着转好。

今年3月进行的最新一轮调查显示，33％的受访者因为疫情而感到压力，或是感觉压力很大，比率显著低于2020年4月疫情最严峻时的50％。

对就业前景感到乐观的人也在同期增多。根据调查，认为就业市场在下来半年会很糟糕的受访者，从2020年4月的80.4％，骤减至今年3月的41.8％。

尽管如此，研究员仍对年轻人的心理健康表示关注。根据调查，21岁至29岁的受访者中，每10人就有三人对失去生活目标感到相当担心或非常担心。另外，最近几个月有27％的年轻人出现睡眠障碍。

相较之下，60岁及以上的年长者中，每10人只有一人对失去生活目标感到相当担心或非常担心，9％无法入睡。

3. 民众对政府因应冠病疫情的作为大致满意

新加坡人对政府处理冠病危机的方式和作为感到大致满意，2020年4月对政府整体表现感到满意的民众达76％，今年3月则达82％。

研究指出，虽然政府满意度趋势大致保持平稳，过去一年仍不乏一些“低谷”。例如，调查就发现在2020年7月底至8月初，对政府整体表现感到满意的民众只有69％，比调查初期少了七个百分点。

马修博士（Mathew Mathews）指出，政府满意度当时下滑的一个可能原因，是人们对政府如何照顾弱势群体和外籍客工的态度和方式不满。他提到，对低薪客工的待遇持积极态度（高兴、放心或惊喜）的受访者比率，在2020年7月底至8月初降至最低，达47％。

4. 抗疫期间的三大不便之处

为保障全民安全健康，政府从疫情暴发初期便逐渐落实一系列安全管理措施，包括戴口罩、使用“合力追踪”（TraceTogether）应用或防疫器等，以及限制社交聚会人数等。

调查共针对过去一年实施的六种安全措施，向受访者征询看法，并根据各个措施的不便程度来进行排名。

结果显示，随着安全措施逐渐成为国人的生活新常态，认为这些措施对生活造成不便的人正慢慢减少。例如，认为在不同出入口多次扫描SafeEntry QR码很麻烦的受访者，已从2020年6月底至7月初的39％高点，减少至今年3月的29％。

5. 那些冠病疫情教会我们的事

调查过程中，受访民众得从七件“疫情教会我们的事”（Lessons learnt from the Covid-19 Pandemic）中，选出三个最重要的：