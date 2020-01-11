【台湾大选2020】蔡英文宣布胜选 票数创纪录破800万

今天（11日）是2020台湾大选投票日，超过1900万个合格选民将有机会投票选出正副总统，投票已经结束，计票工作正在进行，民进党总统候选人蔡英文选胜，国民党候选人韩国瑜承认败选。我们将提供最新消息，敬请留意。

24:00 对于蔡英文连任成功，美国在台协会（AIT）官方面簿于11日晚转发美国国务卿蓬佩奥的祝贺，并肯定蔡英文在面对持续不断的压力下，仍致力于维持两岸的稳定。

23:51 国台办：我们坚持“和平统一、一国两制”基本方针

23:39 台湾总统蔡英文今晚在召开记者会宣布胜选后，在面簿发文，除了感谢台湾人民的勇气与坚持与两位竞争对手之外，也写到无论是民进党、国民党，还是亲民党赢，都是民主，“台湾人民最引以为傲的事，从来都不是特定政党的胜利”。

22:06 蔡英文今晚在记者会上宣布成功连任，并呼吁对岸当局和平、对等、民主、对话是两岸重启良性互动和稳定发展的关键。

21:54 中选会：蔡：8,163,371、 韩：5,515,783、宋：607,930

21:44 台湾民众党主席、台北市长柯文哲说，开票结果跟预期差不多，民众党进军立法院后有两大目标，第一是要示范遇到不合理政策提出问题，第二是组成影子内阁。

21:14 中选会政党票：民进党：34%、国民党：33%、民众党：11%、亲民党：3%、时代力量：7%

21:05 蔡英文票数已破800万，创下台湾民选总统史上最高，并宣布胜选。

20:52 韩国瑜承认败选。

20:36 中选会：蔡：7,701,820、 韩：5,170,195 、宋：567,700，蔡英文的票数不仅超越2016年（6,894,744）当选时的票数，也超越马英九2008年胜选时所获得的7,659,014票，成为台湾民选总统史上最高得票数的总统。

20:28 根据中选会统计，争取连任的蔡英文今晚8时许，得票数已经超过700万票，突破她2016年当选的票数纪录。根据中选会开票资料，晚间8点10分，蔡英文得票已达717万2011票。

20:19 中时电子报：由于国民党在此次选举中选情不佳，郝龙斌决定辞去国民党副主席职务。

20:16 中选会：蔡：7,230,623、 韩：4,830,223 、宋：528,571，蔡英文的票数已经超过2016年上届选举的6,894,744票。

20:16 自由时报：蔡英文预计晚上8时30分发表讲话。

20:00 中选会政党票：民进党：34%、国民党：33%、民众党：10%、亲民党：3%、时代力量：7%

19:55 中选会：蔡：6,350,901、 韩：4,209,228 、宋：456,713

19:37 中选会：蔡：5,116,083、 韩：3,361,386 、宋：360,975

19:33 中时电子报：韩国瑜开票结果不如预期，等在国民党高雄市党部外头的韩粉们气氛低迷，其他韩粉得知韩国瑜已抵达党部，在街头朝着楼上大喊“韩国瑜加油！”

19:33 台湾民进党支持者在台北竞选总部为候选人加油。（法新社）

19:28 联合报：蔡：522万、韩：361万、宋：40万；中选会：蔡：4,536,414、 韩：2,965,110、宋：317,366

19:19 中时电子报：韩国瑜傍晚6时40分抵达高雄竞选总部，预计稍晚将与副手搭档张善政登台发表感言，随后召开记者会。

19:16 台湾媒体中时电子报引述党务人士透露，国民党党主席吴敦义预计今晚八点宣布请辞负责。

19:08 联合报：蔡：472万、韩：326万、宋：36万；中选会：蔡：3,127,200、 韩：2,034,210、宋：213,639

19:06 自由时报：一名46岁龚姓男子长年在外地工作，今天上午特别返乡投票，却因窃盗通缉，被警方盯上，投票后被逮捕，移送法办。

19:02 中选会政党票：民进党：35%、国民党：33%、民众党：10%、亲民党：3%、时代力量：7%

18:55 民进党立委兼前歌手余天在开票后约2个半小时获得5万2千多票，虽然他尚未宣布自行当选。不过其主要对手李翁月娥已宣布败选。

18:54 联合报：国民党前主席洪秀柱参与台湾台南市第六选区立委选举败，她在发表败选感言时强调，这次的选举从一开始就乱了套，国民党初选选举规则改了又改，党主席绝对要为选举结果负起最大的责任。

18:46 联合报：蔡：409万、韩：284万、宋：31万；中选会：蔡：1,962,828、 韩：1,281,272、宋：131,522

18:41 一名国民党支持者在台湾高雄全神贯注地留意选举成绩。（路透社）

18:39 TVBS：蔡英文预计晚上7时抵达竞选总部

18:31 联合报：韩国瑜最迟晚上10时发表谈话。

18:25 国民党前主席洪秀柱挑战绿营铁票区失败

18:20 中选会政党票：民进党：37%、国民党：33%、民众党：9%、亲民党：3%、时代力量：6%

18:17 国民党前主席洪秀柱直闯绿营铁票区失败，并承认败选，民进党王定宇领先洪秀柱3万票，已自行宣布当选。

18:15 联合报：国民党副总统候选人张善政下午5时30分许现身高雄全台竞总，但未发表谈话，总统候选人韩国瑜目前未现身。总部开票气氛有些紧绷，开票近2小时，韩国瑜得票落后民进党对手蔡英文，有支持者难过落泪、跪地心碎，气氛有些沉重。

18:10 联合报：蔡：305万、韩：228万、宋：23万；中选会：蔡：381,492、韩：253,834、 宋：24,126

18:02 中时电子报/联合报：国民党立委候选人陈雪生和民进党立委候选人何志伟分别在连江县和台北第二选区自行宣布当选。

17:51 中时电子报：蔡：257万、韩：211万；联合报：蔡：250万、韩：170万

17:50 台湾媒体报道，国民党立委候选人蒋万安在台北市双帅对决中，以约2000票暂时领先进党候选人吴怡农。

台湾媒体报道，国民党立委候选人蒋万安（左）在台北市第三选区双帅对决中，以约2000票暂时领先进党候选人吴怡农（右）。（蒋万安面簿、吴怡农面簿）

17:37 中选会：韩：19,662、蔡：23,121、 宋：1,566

17:29 中选会政党票：国民党：42%、民进党：32%、民众党：7%、亲民党：3%、时代力量：4.9%

17:25 据《上报》报道，台湾金门县选举区国民党立委候选人陈玉珍今天下午5点自行宣布当选。此次金门县立委这次共有三位候选人，分別是国民党立委候选人陈玉珍、无党籍金门立委候选人陈福海、无党籍金门立委候选人陈沧江，被外界视为“三陈离岛大乱斗”。

17:25 中选会：韩：8569、蔡：9047、 宋：682

17:24 中选会政党票：国民党：47%、民进党：28%、民众党：7%、亲民党：3%、时代力量：4%

17:22 中选会：韩：4555、蔡：3801、 宋：329

17:19 根据中时电子报报道，蔡英文截至傍晚5时以超过220万票暂时领先韩国瑜和宋楚瑜。

16:58 根据亲蓝媒体中时电子报报道，蔡英文以1,254,352票暂时领先韩国瑜的1,194,931。

16:58 中选会公布，韩国瑜156票暂时领先蔡英文和宋楚瑜。

16:45 台湾交通部长林佳龙在其面簿称，昨天台湾高铁的旅运人数为29万8667人次，创高铁营运以来第五高，其中南下搭乘人次达18万604，更创高铁营运以来新高。

16:39 台湾媒体提供不同的总统选举结果。根据中时电子报报道，韩国瑜以1,114,470票稍微领先蔡英文的1,005,182。TVBS早前则称蔡英文领先。

16:15 台湾大选2020今天下午4时投票结束，TVBS称，开票40分钟后，蔡英文以约近95万张票数大幅领先韩国瑜的65万张。蔡英文于下午4时20分透过其官方面簿说：“对于今天下午四点后，欢迎大家一起到我的全国竞选总部看开票，让我们一起守护民主、见证未来！”

14:43 根据东森新闻台报道，今年投票氛围热烈，很多外县市甚至海外选民都返乡投票。前总统马英九表示，相比上次排队速度略快5分钟，花了大概30分钟就完成投票，事后接受媒体访问时提到，他觉得上次公投与大选分开是“错误的决定”。

13:30 根据东森新闻台报道，国民党总统候选人韩国瑜夫人李佳芬12点50分许笑容满面回到云林西螺埔心娘家，在弟弟李明哲陪同下投票下神圣一票。

13:04 根据《自由时报》报道，国民党总统候选人韩国瑜的女儿韩冰，面对媒体询问在维基百科上的资料，一度被恶搞一事，虽然低调不语，许淑华则跳出来说，以如此恶劣、不堪的字眼去污辱一个人，选举有必要选到这样实在不乐见，但今天已是投票日，希望选后所有的阵营都能将选举放下，回归正常的生活。

12:40 根据《自由时报》报道， 国民党副总统候选人张善政今天上午11点50分前往花莲县第207号投票所投票，现场聚集许多民众想要一睹张善政风采。张善政说，很期待晚上开出来的结果，天气很好投票率应该会很高，“这是好事情”，呼吁大家踊跃出来投票。

11:41 根据《自由时报》报道，台北市第四选区（南港、内湖）立委候选人高嘉瑜今上午到南港区东新国小投票，现场民众看到她纷纷拿起手机拍照，并要求合照，高嘉瑜也和民众们寒暄。

高嘉瑜今上午到南港区东新国小投票。（自由时报）

11:25 根据《自由时报》报道，户籍已迁到台南市东区耘非凡大楼、女儿陈幸妤住处的前总统陈水扁，今天上午近10点许由友人陪同现身设在东区南市卫生局1楼内的投票所，拿著手杖的陈水扁脸上堆满笑容、看起来神情相当愉快。他说，今天天气很好，是投票的好日子，这一票很重要，请大家一定要出来投票。

前总统陈水扁在位于女儿户籍处的投票所投下选票。（自由时报）

11：18 根据东森新闻台报道，台中市长卢秀燕上午9点前往健行国小，跟市民一起排队领票、投票，她表示，台湾最大的资产就是民主和法治，呼吁选民趁着好天气踊跃投票，今年增设248个投开票所，不会出现前年大排长龙景象，上届大选台中市投票率是6成8，今年应该不会太低。

10：43 根据中时电子报报道，国民党台南市第六选区立委候选人洪秀柱今天上午10点到台南东区德高国小投票，她说，人生第一次在台南投票，心情很不一样，她打趣，“昨天站在宣传车上就跟助理讲说：做梦没想到这把年纪还站在宣传车！” 希望这是人生最后一战，应该把机会留给年轻人。



10：39 根据东森新闻台报道，国民党总统候选人韩国瑜竞总主委朱立伦今早10点前往新北市三重五华国小投票，早上天气良好投票人潮众多，朱立伦偕老婆高婉倩一起排了15分钟的队伍完成投票。朱立伦受访表示，“首度以一般公民的身份参与投票，感觉非常轻松。”

10：38 根据东森新闻台报道，亲民党总统候选人宋楚瑜于早上9点半现身淡水竿蓁市民运动中心，投下自己神圣的一票，他表示非常高兴大家在投票这一天非常平静，展现出民主的风范，让全世界都羡慕。

亲民党总统候选人宋楚瑜今天早上至淡水竿蓁活动中心投票。（由宋楚瑜阵营提供）

韩国瑜投完票离开投票站。（路透社）

09：45 根据东森新闻台报道，国民党主席吴敦义在上午 9 时多前往台北市中正区萤桥国小投票，身旁有大批维安人员随行，而吴敦义也在事后接受媒体访问，表示所有的选举在开票前都会紧张，但也会期待每一次的选举结果。现场媒体询问昨日民进党立委候选人余天在台上脱口说出“死韩粉”，吴敦义表示：“自有公论，所有人都要为自己讲的话负责”，更强调公众人物要为自己的言行负责。



09：35 根据东森新闻台报道，民进党总统候选人蔡英文于今早9点左右前往新北市永和秀朗国小排队投票，排了约20分钟完成投票，她表示，“希望全体公民出来投票，让台湾民主更强大。”蔡英文接受媒体访问时表示：“今天是投票日，天气很好，希望全体的公民都出来投票，行使自己的权力，让台湾的民主更强大，我也希望今天投票的过程能够顺利，谢谢大家。”

蔡英文也与民众一起等待，现场民众也与她点头致意和问好，蔡英文也微笑示意亲切和民众说好，全程都面带微笑。除了台湾媒体之外，国外媒体也早在一小时前就到现场卡位等待，现场由许多热情民众想和蔡英文合照，也一度引起维安的关心，但整体投票过程都相当顺利，并没有发生任何突发事件。

蔡英文现身新北投票站。（路透社）

蔡英文在投票站挥手。（路透社）



09：32 根据东森新闻台报道，民进党府总统候选人赖清德上午9时许，现身台南市大德街广州宫投票，赖清德受访表示，昨晚在凯道活动结束后，返家已接近午夜12点，也因此“很好睡”，一早天气不错，他也鼓励大家出来投票，随后在选务人员引导下，投下神圣的一票。

民进党府总统候选人赖清德上午9时许现身投票现场。（由赖清德阵营提供）

09：32 根据东森新闻台报道，台北市立委第3选区中山、北松山“双帅对决”备受瞩目，今为1月11日投票当日，国民党立委蒋万安与民进党政坛新星吴怡农两人都选在上午8点至9点间，前往永安国小投票所投票，且刚好稍稍错开时间，一人前脚走另一人即来，两人王不见王。

今日开票所一早就聚集投票人潮，吴怡农上午8点18分左右与吴爸、吴妈与妹妹一家人现身投票，不少农粉见到吴怡农兴奋在一旁拍照，吴怡农排队时也亲切和民众微笑点头，已于8点40分完成投票离开。他受访时表示：“自己户籍就在这区，过去都是在这裡投票。”笑称昨晚睡得很好。

稍晚，国民党立委蒋万安则于上午9点15分现身永安国小投票所，蒋万安与蒋立委夫人一同前往投票，蒋万安受访时表示，昨天晚有和后援会与团队简单开个会，竞选期间都没时间陪儿子玩，也感谢太太这段时间陪著站路口拜票，等下投完票会跟太太带儿子去玩滑板，一切平常心看待，被问及是否知道与吴怡农为同个开票所，他则回答真的不知道。



09：16 根据《自由时报》报道，总统、立委今天投票，云林一早阳光露脸、天气凉爽舒适，好几处投票所一早就大排长龙，斗南祥云寺投票所不到8点半就排了近近百公尺，云林县选委会提醒提票时间到下午4点截止，进入投票所禁止携带手机、摄影机相关器材。

位在祥云寺的投票所选举人数约1000多人，工作人员表示，早上7点40分左右就有人排队等投票，抢头香的选民说，投完要去工作，排队等投票的民众则说，从台北回来投票，投完要赶回台北，避免下午塞车，还有民众说投完票要去田裡忙。

今天一早云林斗南祥云寺投票所排队等待投票人大排长龙。（自由时报）

台北市新北市大选期间，候选人名单展示在投票站外。（路透社）

09：01 根据东森新闻台报道，台北市长柯文哲与夫人陈珮骐在维安人员陪同下，于早上8时前往金瓯女中投票所排队投票。过程花了30分钟等待，期间还有民众大吼表示不耐，而柯文哲也表示，以为10分钟就能投完了，认为行政效率还能提高。

柯文哲今穿一身蓝色运动外套，相当休闲，他与陈珮骐抵达后，随即加入排队人龙裡，与民众一起等待投票。期间甚至有民众前往“问诊”，陈珮骐热心给诸多建议，柯文哲则是几乎静默不语，偶尔回一两句。

柯文哲受访时表示，上一次九合一大选排了一个半小时，“今天以为10分钟就可以走人了”，没想到还是排了30分钟，认为效率要提高，还提到应借镜国外电子化的效率。

总统及立委选举今天投票，台北市长柯文哲偕同夫人陈珮琪前往台北市金瓯女中投票。（自由时报）

09：00 根据东森新闻台报道，今日投票日，不少民众也都早起前往投票所排队等候投票，前总统马英九也于今早8点左右，前往台北市文山区中华卫理公会平安堂排队投票。

马英九今日身穿蓝色休閒外套内搭衬衫，排队时还有民众上前拥抱，他也不时与民众挥手打招呼，心情相当轻鬆。排队时也跟里长聊到身体状况，里长笑称“您还是维持得很好”，马回应“难道我到了要不好的年纪了吗”，有趣对话引起一阵笑。

今早8点不到就已有超过30人排队等待，8点过后更是大排长龙，人数预计约超过80人，马英九排队时间约30分钟，进入投票所后到投票完成仅4分钟。

马英九受访时表示，今天心情很平静，可能因为选情相当激烈，所以吸引很多人一早就来排队投票，这次跟上次大选相比顺畅很多，他认为，上次因为投票处不够多造成投票时间延长，但是公投绑大选是正确的，所以上次修法规定分开办是错误的决定。

另外，夫人周美青今天并未一同现身，马英九表示，因为太太觉得媒体多、会害羞，所以并未一起来排。

当地居民排队投票，图为新北市一所小学设立的投票站。（法新社）

08:27 根据《自由时报》报道，总统、立委选举今天登场，一早晨雾还未退去时，各投票处门口已大排长龙，有些民众甚至7点就前往等候，相当踊跃，全力把握自己的权利。

有参与四届选务工作的人员透露，民众一早就来排队的盛况，首度遇到，可见踊跃的程度。

08:05 国民党总统候选人韩国瑜在女儿韩冰陪同下，到户籍地高雄市林园区的普愿寺投开票所，两人8时26分离开。面对媒体上前询问心情如何、睡得还好吗，两父女都只拱手说谢谢。

投票所8点正才开放，韩国瑜和女儿韩冰随后就出现，韩国瑜穿著成套西装，神情一度有些凝重，韩冰穿白色T恤现身，先是站在爸爸身边，紧牵著手，和民众一同站在队伍中等投票。不少民众都跟他微笑打招呼。

不过，由于韩冰的户籍不在高雄，她只陪爸爸排队约一分钟，就先上车等待，约15分钟后，韩国瑜完成投票，进入普愿寺参拜后，便向公众和媒体挥手道谢，两父女一同搭车离开。

由于现场挤满海内外媒体，但韩国瑜一现身，媒体蜂拥而上，一度造成混乱。

韩国瑜2018年参选市长时，将户籍迁到高雄最南端的林园区，因林园是高雄第二大绿营票仓，劳工、农渔民众多，象征勇闯深绿选区、亲近基层。当选后，去年初将户籍迁到林园、大寮选区市议员王耀裕家中，王耀裕今早就将韩国瑜的投票通知书带著，直接在普愿寺门口与他会合，一起排队投票。

投完票后，韩国瑜前往夫人李佳芬云林的娘家，将与妻女同探望岳父李日贵，并陪同投票。（温伟中高雄报道）

据了解，韩国瑜2018年参选市长时，将户籍迁到高雄最南端的林园区，考量林园是高雄第二大绿营票仓，且劳工、农渔民众多，象徵勇闯深绿选区、亲近基层；当选市长后，韩去年初将户籍再迁到林园、大寮选区市议员王耀裕家中，王耀裕今天上午就将韩国瑜的投票通知书带著，直接在普愿寺门口与他会合，一起排队投票。

投完票后，韩国瑜正赶往云林老婆娘家，将与李佳芬、韩冰一起探望岳父李日贵，并陪同投票。

韩国瑜在韩冰陪同下排队投票。（自由时报）

一早就有民众在晨雾中排队，等候投票。（自由时报）

07:25 根据中时电子报报道，今早8点不到，各投票所已涌入人潮，准备用手中一票选出下届总统、副总统及113位立委。如果以投票率7成5计算，总统、副总统候选人要拿下700万票才会当选。下午4时投票一结束立即开票，预估最快晚上8时有结果。

中央选举委员会公布第15任总统副总统及第10届立法委员选举人人数，总统副总统选举人人数为1931万1105人，全国不分区及侨居国外国民立法委员选举人人数为1931万2105人，区域立法委员选举人人数为1880万6913人，平地原住民立法委员选举人人数为19万9833人，山地原住民立法委员选举人人数为21万5115人。

中选会说明，在总统副总统选举方面，台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市及高雄市等6直辖市选举人人数达1337万6945人，占总选举人人数69.27%，其中又以新北市选举人人数332万1459人最多，其次为高雄市选举人人数为229万9558人，另台北市及台中市选举人人数皆超过200万人，分别有216万7264人及225万1064人，而桃园市及台南市选举人人数也有100万人以上，分别为178万755人及155万6845人。

中选会进一步指出，在总统副总统选举人年龄层分布，以40－49岁居冠，有374万3492人，其次为50－59岁，有363万2972人。

台湾高雄大选投票前的投票站 (路透社）

除了正副总统之外，台湾立法院全部113个席立委也同时进行改选，其中73席由单一选区选出，六席则分配给原住民候选人，其余34席为不分区席次。在不分区席次方面，各政党在得票率方面必须达到5%最低门槛，才能获得席次。

台湾中央选举委员会7日公布正副总统选举的合格选民人数为1931万1105人，其中以40岁至49岁的选民人数居冠，超过374万，其次为50岁至59岁的选民。在本次大选中角逐总统宝座的候选人包括民进党候选人蔡英文、国民党候选人韩国瑜，以及亲民党候选人宋楚瑜。三人都在昨晚投票日前夕举办造势活动，争取选民的支持。