那些年 在香港街头遇袭的名人

关注中文时政新闻的你，在过去两天肯定有留意到这则消息：外号“钱多多”的中国大陆富豪钱峰雷，前天（14日）香港突遭三名黑衣人持刀追砍，他大腿中刀后，随即冲上座车逃回豪宅求援。

这位跟阿里巴巴创始人马云交情匪浅的44岁富豪，还悬赏1000万港元（港元，174万新元）以上缉凶，相信是香港有记录以来最高的悬赏。

如果你爱看香港警匪片，肯定对钱峰雷街头遇袭的情节不陌生。因为一般“有头有脸”的名人，在这类电影中，不是步出麻将馆走突然被砍，或者在大排档吃宵夜吃到一半，被一群人拿着酒瓶围殴，就是一个人无端走在街头上，被“闻风而至”的绑匪掳走。

常言道“人生如戏，戏如人生”，被誉为“东方好莱坞”的香港，其引以为傲的警匪片情节，实际上也不断在香港街头上演。除了钱峰雷突然被砍的例子，联合早报网也统整了几位名人近年在香港街头遇袭的事件。

钱峰雷周一（16日）接受网媒“香港01”访问时说，不知道袭击他的人是谁，也没有与人发生冲突。（互联网）

何君尧：

在香港去年掀起的反修例抗争浪潮中，言行“出位”的建制派立法会议员何君尧，在拉票期间突然被一名男子持刀刺伤。

从一段事发后在网上流传的手机视频所见，这名身穿蓝色上衣的男子向何君尧献花，双方握手并交谈。他随后要求与何君尧合照，继而伸手到肩包内，突然拔出一柄利器，并迅速刺向何君尧。

视频显示，这名身穿蓝色上衣的男子向何君尧（右）献花，双方握手并交谈。他随后突然从肩包拔出一柄利器，并迅速刺向何君尧。（互联网）

何君尧之后在医院对媒体称，自己仅受了皮外伤，无生命危险。

去年7月21日晚间，港铁元朗站内外有大量白衣人士聚集，并持棍棒等攻击站内和地铁上的反修例抗争者，以及一般民众，导致至少45人受伤，五人重伤，被称为元朗“721事件”。

据港媒报道，本职律师的何君尧，被发现与这些白衣人士握手，还形容对方是“英雄”。这件事激起了反修例抗争者的愤怒，并导致其父母坟墓、地方办事处先后被破坏。

何君尧（左）据报在去年在7月21日晚，在元朗街头与被指殴打反修例抗争者的白衣人士握手。（互联网）

岑子杰：

同样在反修例抗争中，媒体曝光度极高的香港民间人权阵线召集人岑子杰，去年10月中旬在旺角街头，突然遭到几名男子手持铁槌和刀袭击，尽管有人见状后尝试阻止，但被袭击者以刀恐吓。

流传在社交媒体上的照片显示，岑子杰在遇铁槌袭击后，上半身染满血迹，伤势非常严重。

面簿、Instagram当时疯传岑子杰遇袭后躺在地上的照片。他上身不仅染血，地上也布满血迹。（互联网）

在此事发生前两个月，岑子杰也曾遭到袭击。当时，他在佐敦的一家餐厅内遭两名蒙面男子攻击，所幸未受伤。事发后，警方逮捕三名男子，年龄最小者为15岁。

今年33岁的岑子杰，是香港民间人权阵线发起人，反修例抗争浪潮爆发以来，他曾协助筹办多场示威集会。



黄之锋：

香港泛民主派的代表人物之一黄之锋，于2015年与女友在约会时，突然被一名擦身而过的男子掐住颈项，且戴着眼镜的右眼也被揍了一拳。

有港媒报道，黄之锋女友在事发时曾尝试拍摄该名男子，但也被他袭击，更一度扯着她头发拖行。

黄之锋当时在事发后曾在个人面簿贴文，并分享自己受伤的照片。（黄之锋面簿）

黄之锋随后受访时形容该袭击“可耻”，并指自己在“占中”运动期间曾多次受袭，但在“非政治场合”被袭，令人心寒。

从黄之锋在社交媒体上传的照片可见，其眼睛周围和鼻梁处有明显伤痕。

当年年仅18岁的黄之锋，为香港学生组织“学民思潮”召集人。在2014爆发“的占中”运动里，黄之锋成为标志性人物。之后，他频繁走访欧美各地，并呼吁这些国家的政治领袖声援香港民主运动，以及抵制北京。

黄之锋（左起）、歌手何韵诗、香港众志前立法会议员罗冠聪去年9月出席美国国会听证会，呼吁美国国会通过《香港人权与民主法案》。（法新社）

刘进图：

香港知名报章《明报》前总编刘进图，在2014年2月26日早上遭不明身份刀手袭击，身中六刀；幸运的是，在香港东区医院抢救三天后，他的性命无恙。

有猜测认为，《明报》与国际调查记者同盟合作调查中国大陆高官持有隐密离岸公司的报道，与刘进图当时的遇袭有关。

《明报》前总编刘进图，在2014年2月26日早上遭不明身份刀手袭击，身中六刀。（互联网）

时任《明报》总编钟天祥表示，他个人认为，刘进图遇袭“与北京无关”。

钟天祥接受媒体访问时说：“他们（北京）不会用这种方法惩罚一个传媒人。他们不想一个人死，并使之成为英雄。”

据报道，《明报》在事发后悬红300万港元（约52万新元）追缉凶徒，并在翌日的报章头版报头与大小标题均全数套黑，以示是香港新闻界最黑暗的一天。