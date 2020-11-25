“死4000人等于没死”言论被批 李毅回呛新京报

中国学者李毅因一席“中国4000人感染冠病死亡，等于没人死”的言论引发热议。《新京报》之后发出评论反问李毅：“死四千人等于一个没死，逝者生命岂能这样被归零？”

对此，李毅昨天（11月24日）在个人“Youtube”频道（中国称“油管“）发布视频，反击《新京报》的评论文章。

李毅首先指出，他已针对该评论文章和文章作者作出回应，并怒斥道：“新京报是个什么东西”。

他说，自己过去曾在陕西省委统战部干部处工作，后来又到陕西省政协办公室秘书处，“我80年代就在省级党政工作，你新京报主编那时候干嘛了，你还搞到我头上来”。

李毅也表示对《新京报》不熟悉，强调一般只看《人民日报》、《解放军报》等官媒，“我就不知道有你们《新京报》”。他坦言，直至该报发表评论文章批评他，才得知这家报社的存在。

李毅接着说：“我就问（《新京报》）这是谁管的......结果一查，你们和党中央国务院中央军委里面的任何中央机关，没有任何关系，没有人知道你们。”

他指出，尽管《新京报》是在北京发行的报章，但不由北京市委市政府主管，“你们什么都不是，北京市委不管你们，北京市政府也不管你们，北京任何党政机关人民团体跟你没关系，所以你们到底是什么东西......你们是什么我知道，你们就是资本的力量”。

李毅还引述《环球时报》总编辑胡锡进早前发表的文章说，“资本的力量不能控制媒体”，并称自己经过一两天的初步调查结果，推断《新京报》就是个资本的力量。“《新京报》我说的对不对，说的不对你去法院告我。”

自称是旅美社会学家的李毅说，资本力量在中国有两大代表：一是以华为任正非为首，二则是阿里巴巴马云。不过，马云旗下的蚂蚁集团，早前在沪港上市前一刻受阻，原因是他“听党和政府领导不够”。

李毅对此指出：“《新京报》你们要注意，你《新京报》要走任正非道路，还是马云道路，你想清楚......你以为全中国是你家的？”

据《新京报》官网资料，该报创刊于2003年11月11日，是由《光明日报》和《南方日报》两大报业集团联合主办的综合类大型城市日报，是中国首家获正式批准的跨地区联合办报试点，也是中国首家股份制结构的时政类报纸。

2011年9月1日，经中国新闻出版总署批准，《新京报》的主管主办单位变更为中共北京市委宣传部。