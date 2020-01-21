三巴旺温泉公园增工作人员防"陋行"

（早报讯）国家公园局在三巴旺温泉公园增派工作人员和告示牌，以杜绝陋行，并指大部分公众都有公德心。

三巴旺温泉公园在进行重建后，本月4日重新对外开放，改造后的公园扩建了1公顷的面积，装有一个新的级联温泉池和一个集水点。但在不到一个月后，网上已不断流传不少国人不雅行为的视频，其中便包括：有人把全身浸泡在公用温泉水里、有人不用所提供的勺子和桶浸泡脚却直接把脚放进温泉池里，甚至有人带着女佣帮他们洗脚。

国家公园局园林管理部首席经理蔡福祥告诉《新明日报》，公园局也收到了不少针对国人不雅行为的反馈，其中也包括：有人在级联温泉池煮鸡蛋以及用温泉水浇花、或者倒回池里。

蔡福祥也表示，鸡蛋应当在中央集水点煮，那里也提供独立的插座。为了安全以及卫生起见，游客也不应该在池里洗澡、游泳或把全身浸泡在里头。不仅如此，游客们也应当把用过的温泉水倒进水沟里，而不是温泉池或植物上，以确保温泉公园的整洁也好让种植在那里的花草树木得以蓬勃生长。

蔡福祥也说，公园已实施清洁制度，并且在有更多游客时进行更多清洁工作。

他也注意到公园里的大多数游客都是有公德心的。“我们的公园，花园和自然区都是提供给所有人享用的。我们鼓励所有游客在使用公园的设施时顾及他人。”

记者今早走访三巴旺温泉时，也的确在那里看到了更多告示牌，教导访客如何有公德心地使用温泉设施。

许多访客也都很有规律地用当局所有提供的盆和勺子取水，到一旁泡脚。