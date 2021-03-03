下午察：稀土价格能不能“稀而不土”？

中国工信部部长肖亚庆3月1日评论稀土产业，指“恶性竞争、竞相压价”令中国稀土没卖出“稀”的价格，只卖出了“土”的价格。

同日，中国工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，令中国的稀土概念股大涨。

肖亚庆当天还说，稀土是一个战略性资源，发布条例主要是根据稀土长期发展的战略和市场需求，以及在实际发展中存在的问题。

供给决定价格

那么稀土有没有可能真的如肖亚庆所盼，卖出稀有商品的价格？

经济学告诉我们，一件商品如果要卖出高价，需求要大，供给要小。

稀土是钪、钇、镧、钕等17种金属元素的合称，在国防军事、智能科技、新能源等领域用途广泛，扮演重要角色，因此需求之大，自然不在话下。

而在供给方面，稀土在全球的含量并不稀缺。根据美国地质调查局（USGS）估算，中国的稀土储量全球居首，占全球储量37％；其次是巴西与越南（各占18%），然后是俄罗斯、印度、澳大利亚和美国。

2019年全球稀土储量分布，中国占全球第一。（美国智库战略与国际研究中心）

在产业链方面，USGS于2017年发布的一份稀土元素调查报告显示，中国自1990年代后期开始，掌握了全球逾90%的稀土生产，垄断地位明显。

中国工信部在《稀土管理条例（征求意见稿）》中的第八条提到，要对稀土开采、冶炼分离实行总量指标管理，并强调为保护自然资源和生态环境，可采取必要措施限制或者停止稀土开采和冶炼分离。

这意味着该条例一旦落地实施，中国稀土产业中此前存在的管理制度不健全、私自或超额生产、破坏生态环境等问题将面对更严厉的管控。

这会为稀土生产与加工增加成本，推动价格上涨。而由于其他国家的稀土加工行业过去过于依赖中国，因此短时间内，中国在产业链中的定价角色依然无法被替代。

另据《证券时报》今天（3月3日）报道，中国的稀土配额指标虽有放开，但短期释放仍需时间，供应增量有限，需求持续增长，供需缺口显现，因此稀土价格有望继续上涨，利好有资源属性的上游稀土生产冶炼企业。

国际政治的影响

然而，没有离开政治的经济，也没有离开经济的政治。作为在国防与科技领域扮演重要角色的产品，稀土也成为中美战略竞争的重要焦点之一。

中国在2010年因钓鱼岛主权纠纷，一度限制向日本出口稀土，令全球稀土价格暴涨，同时也让美国、日本等其他国家开始关注在稀土上对中国的依赖。

2019年中美贸易战战火激烈的时候，也曾有分析认为中国会利用稀土作为反制筹码。

近至今年2月，依然有媒体称中国在研究是否能通过限制稀土出口，打击美国国防工业发展。彭博社2月20日则引述知情人士称，中国政府也在考虑限制稀土加工和提纯技术的出口，作为政策储备，以防贸易战的再次爆发。

稀土矿物是美国制造F-35型等第五代战斗机的重要材料。（档案照片）

美国新任总统拜登在2月底已指示自己的经济及国安团队检视美国的稀土供应链，减少对中国的依赖。

此前，美国国防部2020年曾与澳大利亚稀土生产商莱纳斯矿业签订合同，要在美国得州建设重稀土分离加工厂，重新在美国本土进行稀土加工和提纯。

谁来为稀土定价？

肖亚庆3月1日关于稀土价格的表态，暗示了中国希望能继续在稀土价格上扮演主导性的角色。

然而，美国智库战略与国际研究中心（CSIS）去年的一项调查却显示，中国虽然至今主宰全球稀土生产与提炼，但优势正在逐渐缩小。这意味着中国在稀土上的定价权也相应地被削弱。

随着美国在内的其他国家开始加大稀土生产，中国在全球稀土产量的占比从2010年的97.7%逐渐减少至2019年的62.9%。

一辆轮式装载机1月30日在美国加利福尼亚州芒廷帕斯的MP Materials稀土矿中开采矿石。（路透社档案照）

路透社2019年曾引述美国五角大楼的前供应链专家，称美国自2010年起就在囤积稀土及相关产品，进一步削弱中国的稀土定价能力。

另一方面，CSIS也预测随着中国国内市场的扩大，中国在2025年前后或将成为稀土的净进口国。

稀土的广泛应用场景，注定了这个产业未来依然会是一个卖方市场。因此，尽管中国以外地区的稀土产量增加，随着中国国内及全球的需求扩大，稀土价格未来会继续水涨船高，“稀而不土”。

最终决定稀土价格的，还将是市场。