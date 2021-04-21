许玮甯惊传婚变 友爆料秘婚又秘离

（台北讯）艺人许玮甯（36岁）被爆已和另一半刘又年分开，友人爆料两人不是情变而是婚变！

许玮甯2017年认爱摄影师刘又年，2019年底露出无名指戴戒指，传出2人秘婚。但近来她的社交平台Instagram（IG）上竟不见一张男友照片，外界臆测是否感情生变。

许玮甯和刘又年交往3年，前两年农历过年刘又年都在她家过年，参与家族聚会。但许玮甯今年年前被问到人在北京的刘又年是否会回台湾过年？许玮甯说：“我不清楚。”接着表示：“以工作为主，放假就好好陪家人。”

《镜周刊》报道，2018年接获爆料，许玮甯跟刘又年选在当年12月15日互许终生，仅邀请至亲见证他们登记，但男方事前走漏风声；许玮甯保密到家，仅有圈内极少数友人问时，她才肯稍微松口默认。

相处观念与模式 无法进一步磨合

但因疫情关系，两人多半时间相隔台湾与中国两地，传出生活上的相处观念与模式无法进一步磨合，彼此渐渐有了嫌隙，渐行渐远。

许玮甯身边好友证实，她跟刘又年之间的确不是情变，而是婚变，目前试着平静退回到最初的朋友位置，两人低调的婚姻关系只维系了两年。

曾说过“感情没有中间值”

许玮甯上月底宣传新片《当男人恋爱时》，接受《苹果日报》专访，对于与刘又年的爱情是进行式或已恢单身都不愿多说，但透露自己的爱情观和片中角色一样，只有0分和100分，没有中间值。

她说：“我有想过去爱60分，但真的没办法，要就全给了，我们不过就在这个世界上活这么一次，为何不勇敢一点？我没办法控制别人，但我可以控制我爱多少。”

妈妈接她放工

许玮甯暂离北市的伤心豪宅，返回万华区的娘家，取暖的意味相当明显。

4月12日下午，许玮甯被杂志拍到在工作结束之后，迅速离开台北京站威秀影城。令人惊讶的是，当天竟由许妈妈亲自来接她放工，然后返回万华老家。到家之后，许玮甯快速闪进门内再也没有现身。

许玮甯最近接受专访时曾说家人永远是她的后盾，不但理解她对工作的执著，也给她所有安全感。她的外公外婆也说：“家里不怕多副碗筷，再怎么辛苦回到家，都可以让你吃饱睡好。”

访谈间只字不提刘又年，现今对照看来，两人关系恐早已生变，那句“家里不怕多副碗筷”，也很能反映许玮甯的现状。