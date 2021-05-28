成都拍片发高烧 李凯馨苦等医生6小时无药自愈

将在明天（5月29日）参加中午线上直播节目《谁来开门》分享好书的本地新生代女星李凯馨，年初到中国拍戏，在成都不敌油腻食物，发高烧到近40度，却在医院苦等医生六小时后竟然无药自愈！

李凯馨接受《联合晚报》专访时讲述她为新片《成都漫步》，重访小时候去过的四川省会成都，住了一个多月，就在春夏变换之季，突然发高烧，烧到39.8度，工作人员急忙把她送到医院急救室。“我那时难受到哭了，还吐了，没想到去到医院还要等看医生，坐的椅子还是没有靠背的，真的很辛苦。”

离奇的是，她痛苦万分地等了六小时后，终于见到医生，但身上的烧竟然退了，等于无药自愈，记者问她病由何起，她认为是当地食物太油腻了，当游客吃个一周还好，像她驻扎一个月连吃一个月就要水土不服，不支倒地了。

李凯馨去年在妈妈权怡凤完成节目主持录影后，一起回中国工作，不过她到成都拍片时，权怡凤也回新了，所以她发病时，妈妈不在身边。

谈完苦，再说乐。去年圣诞节，李凯馨在上海接到令她非常兴奋的工作——为偶像薛之谦单曲《不爱我》MV担任女主角。

明参加《谁来开门》分享好书

李凯馨预告明天将在线上直播节目《谁来开门》分享两本关于爱情的书，若有问题想问她，可到书展官方面簿留言：https://www.facebook.com/sgbookfair。

《谁来开门》是配合第36届新加坡书展而办，邀请名人分享好书，并让公众一窥他们居家办公的私人空间。嘉宾还包括前国会议员李美花、实践剧场艺术总监郭践红、导演彭文淳、艺人张智扬和赵彩聆、美食博主贪吃妹（Miss Tam Chiak）、帅哥名厨Justin Foo等。

书展也将结合《联合早报》第二届文学节，从5月29日至6月6日在线上举行，每天呈献线上作家与读者对谈直播节目《作家会客室》、作家线上开讲、儿童故事时段、名人直播访谈、英培安纪念分享会等多元双语线上节目，梁文福、叶孝忠、阿果、刘轩、马家辉、骆以军、衣若芬、黄灿然等本地和两岸三地名家都将参与。

若有问题想问上节目的艺人，也可到书展的官方面簿去留言 https://www.facebook.com/sgbookfair。