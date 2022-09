(综合讯)第79届威尼斯影展成绩9月11日揭晓。美国纪录片导演Laura Poitras(萝拉波伊特拉斯)执导的《所有的美丽和血腥》(暂译,All The Beauty And The Bloodshed)夺得最高荣誉金狮奖。它是一部反鸦片制药商的纪录片。这是威尼斯影展举办以来,第三位女性导演执导的作品获得金狮奖,也是影展史上第二次授予纪录片。

影帝奖落在《伊尼舍林的女妖》(暂译,The Banshees of Inisherin)、爱尔兰的Colin Farrell(柯林法洛),该片同获最佳剧本奖。法洛透过视讯说:“马丁的剧本表现了我们每天所有的挣扎。我们渴望被爱,我们需要爱,我们需要友谊,我们的归属感,我们对死亡的恐惧,我们渴望创造艺术并留给后人,让我们在这个星球上的存在被认可。每天都有这么多美好的事物探寻(答案),所以马丁,非常感谢你。”

澳大利亚的Cate Blanchett(姬蒂班查)以《塔尔》(暂译,Tar)的首席指挥家一角拿下影后。这是她继2007年以《我不在那儿》(I'm Not There)反串诠释传奇摇滚诗人兼歌手Bob Dylan(鲍勃迪伦)之后,二度获威尼斯影展肯定。她除了誓言要把手上的奖杯当成酒杯“灌下很多红酒”,还感谢全球音乐人,“让我们过去这些年有继续前进的动力。”

《骨头与一切》(暂译,Bones And All)的意大利导演Luca Guadagnino(卢卡瓜达尼诺)得最佳导演,该片的加拿大演员Taylor Russell(泰勒罗素)则获最佳新演员奖。评审团大奖颁给法国法庭剧《圣奥梅尔》(暂译,Saint Omer);评审团特别奖则是伊朗导演Jafar Panahi(贾法帕纳西)的《这里没有熊》(暂译,No Bears)拿下。不过,他今年7月因“反体制宣传”而入狱六年。