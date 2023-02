可以把《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)当成贺岁片吗?片中有美国华裔移民秀莲(杨紫琼饰)和老公Waymond(关继威饰)经营的洗衣店办除夕派对的场面,且全片貌似天马行空,“致敬”中西电影,神经质的行为和笑料,MTV式的狂躁剪接,极繁主义的美术和造型设计,酣畅淋漓的武打场面齐飞,大概比诸如《乔峰传》更像贺岁片吧?可很多观众大呼看不懂,有者甚至当它是七拼八凑的无厘头电影。

其实,《天》像个俄罗斯套娃,至少包含三个层次,从最表层的电影类型大杂烩,中间层点到世俗价值观念,到最深层的哲学碰撞。

最外层,结合了奇幻类的“假如”题材(影片分段对比某人物在生活中的某个不同的决定或相反的遭遇后,产生不同版本的人生轨迹),和科幻类的平行宇宙题材。平行宇宙影剧多涉及主角穿越以改变历史(生成新的宇宙空间),可《天》不是。

《天》的设定是每个人在每时每刻的每个大小决定,都会生成新的平行宇宙(如秀莲年轻时决定要跟Waymond私奔还是留在家,产生两版宇宙,如同病毒变异分叉)。所有平行宇宙沿同一时间轴推进,习得“时空跳跃”技能的人能穿梭不同宇宙,接收另一宇宙中另一版本同龄的自己的技能、记忆、情绪;但人不能回到过去。

在《天》里,出现试图毀灭所有平行宇宙的大魔头Jobu,选择跟了Waymond而庸碌半生的秀莲,因某种原因成为宇宙救世主,学会时空跳跃,来回穿梭并收集她在不同时空里的技能(动作巨星版本的她的身手,歌唱家版的她的歌艺,大厨版的她的刀工等),用以克敌致胜。这些情境堆砌了动作、惊悚、爱情、喜剧等电影类型,犹如B级怪畸电影。

保守主义家庭伦理片?

无限数量的宇宙里有无限版本的秀莲,没有一个版本可被视为主体。但影片以最接地气的洗衣店宇宙为故事骨架,秀莲面对洗衣店遭逃税调查,Waymond提离婚,无法接受女儿同性恋,以及数十年来和父亲的心结,成为牵动全片剧情发展及让观众牵肠挂肚的核心。

然后,秀莲因遇袭而初尝时空跳跃,本为向她的武打巨星版“借东风”就回来开打自救,却因体验到“假如当年没跟老公私奔”而换得名利和光鲜,令她迷恋替代人生,几乎无法自拔。但一次次的跳跃让她逐步了解更多真相,认清心之所向还是这个不完美的家(其他宇宙中的她,有得也有失),而以跟家人和解作结。所以,电影的第二层次,是保守主义家庭伦理片?但也有论者另类解读,指向女性主义——她打得,然后她觉醒。

那真相是什么?大魔头是她的女儿Joy!只不过那是另一个宇宙的版本的她。跟这个宇宙一样,她对Joy的爱是窒息式的管束,跟当值叛逆年龄的她硬碰硬;而另一个宇宙版的Joy意外掌握了能同时上无限宇宙中所有版本的自己的身的技能及其他邪魔歪术,纠集不同宇宙里的各种失意人组织兵团破坏体制。

颠覆对待人生和家人的方式

Jobu(Joy)的行为,要以影片的第三层次来剖析——虚无主义和存在主义的倾扎。她看尽无限宇由中不同版本的自己,哀吾生之须臾,个人在宇宙中不过沧海一粟,积怨成忧(郁症),要与天地玉石俱焚(自杀倾向),还制造了类似黑洞的黑圈白心的大型百吉饼,希望万物包括自己被吸进去,就此烟消云散。秀莲是虚无主义Jobu的始作俑者。

与此相反的是洗衣店版Waymond,总正面看待事物,以他爱在物品贴上可爱的白圈黑心卡通眼来体现。那是存在主义,如虚无主义般认为世界本荒谬、无意义;但跟虚无主义不同的是,个人可为生命赋予意义,可以选择、自我塑造、自我成就。影片中段秀莲单挑“虚无兵团”时,打中她额头的一颗子弹幻化为卡通眼;她如同用白圈黑心(“开天眼”)来克Jobu的黑圈白心(“冇眼睇”),打败兵团的每一个成员,实为疗愈他们各自纠结一生的心结。

所以,全片叙事尽管不断地跳跃多重宇宙,但起始和结束都在洗衣店宇宙里,也可解读为间中的科幻、颠覆、激情,是洗衣店秀莲在大年除夕忽被各种危机、烦恼“围剿”时,内心世界的反思至顿悟的历程的奇幻象征化,从对这个人生的厌烦、绝望(如她在除夕派对时的慨叹:“年复一年,我们在原地打转”),到给自己的人生和家人赋予新的意义,也颠覆了对待人生和家人的方式。有时候,与其试图改变人生、改变旁人,不如先改变自己。